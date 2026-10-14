O „meduză spațială” uriașă a luminat cerul Statelor Unite. Ce a provocat fenomenul spectaculos

Publicat 14 oct. 2026, 12:27 Actualizat 14 oct. 2026, 12:57

Un fenomen luminos neobișnuit a atras privirile oamenilor din mai multe regiuni ale Statelor Unite. O formațiune strălucitoare, asemănătoare unei meduze uriașe, a apărut pe cer după lansarea unei rachete SpaceX. Dâra luminoasă a putut fi observată în mai multe zone din estul țării.

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