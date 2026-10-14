O „meduză spațială” uriașă a luminat cerul Statelor Unite. Ce a provocat fenomenul spectaculos

Un fenomen luminos neobișnuit a atras privirile oamenilor din mai multe regiuni ale Statelor Unite. O formațiune strălucitoare, asemănătoare unei meduze uriașe, a apărut pe cer după lansarea unei rachete SpaceX. Dâra luminoasă a putut fi observată în mai multe zone din estul țării.
Racheta SpaceX a creat imaginea spectaculoasă de pe cer
Imaginile au fost postate chiar pe contul de X al companiei SpaceX, dar și de martori ai evenimentului speculos.
Lansarea a avut loc dimineața, pe 13 octombrie. Racheta Falcon 9 realiza o misiune de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale, cu echipamente și provizii pentru echipaj și experimente științifice, potrivit SpaceX.
Fenomenul a fost observat și în regiuni aflate la distanță considerabilă de locul lansării. În unele zone, oamenii au văzut o dâră luminoasă care s-a extins pe cer și a căpătat forma unei meduze.
După ce racheta urcă la altitudini mari, gazele evacuate de motor se extind în atmosfera rarefiată. Când sunt iluminate de Soare, acestea devin vizibile de la sol, chiar dacă pentru observatori este încă întuneric sau lumina dimineții abia începe să apară, se arată într-o postare EarthCam.
Forma luminoasă se conturează în funcție de altitudinea rachetei, de dispersia gazelor și de unghiul din care lumina solară ajunge la acestea. Dâra poate căpăta aspectul unei cupole cu filamente lungi, motiv pentru care fenomenul este cunoscut popular drept „meduza spațială”.