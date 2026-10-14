Studentă de 23 de ani din Iran, condamnată la moarte pentru insultarea profetului Mahomed. Tânăra cere ajutorul comunității internaționale
Femeie din Iran
O studentă de doar 23 de ani din Iran a fost condamnată la moarte pentru o postare pe rețelele sociale în care ar fi adus insulte profetului Mahomed. Tânăra se află în închisoare și cere ajutor internațional pentru a scăpa de execuție.
Najmeh Amini, studentă la contabilitate, a primit și o pedeapsă de peste 12 ani de închisoare într-un dosar separat. Cazul său a atras atenția organizațiilor pentru drepturile omului, care critică folosirea pedepsei capitale în Iran, potrivit The Guardian.
Condamnată la moarte la 23 de ani, pentru o postare pe rețelele sociale
Najmeh Amini este închisă în penitenciarul Vakilabad, din orașul Mashhad, aflat în nord-estul Iranului. Tânăra a fost arestată în timpul protestelor antiguvernamentale din ianuarie, când zeci de mii de persoane au fost reținute. Potrivit unei surse apropiate familiei, citate de organizația Human Rights Activists in Iran (HRAI), studenta a primit pedeapsa capitală pentru acuzația de „sab ol-nabi”. Aceasta se referă la insultarea profetului Mahomed.
Într-un al doilea dosar, Najmeh Amini a fost condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare. Printre acuzațiile formulate împotriva sa se numără acțiuni împotriva securității naționale și propagandă împotriva regimului. Cele două condamnări au fost pronunțate în procese separate, desfășurate în fața unor instanțe iraniene. Sentința capitală nu este definitivă, iar tânăra mai are posibilitatea de a o contesta.
Mesajul tinerei din închisoare: „Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”
În luna septembrie, Najmeh Amini a transmis o înregistrare audio din închisoare, în care a cerut ajutorul comunității internaționale. Tânăra a făcut apel la ONU, la avocați și la organizațiile care apără drepturile omului. Studenta le-a cerut acestora să îi investigheze cazul și să intervină înainte ca sentința să fie pusă în aplicare. În mesajul său, ea a vorbit și despre familia care o așteaptă acasă și despre teama părinților că ar putea să o piardă.
„Nu vreau să fac din mine o eroină astăzi. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”, a declarat Najmeh Amini în înregistrarea audio transmisă din penitenciar.
Tânăra a susținut că este nevinovată și că are multe planuri pentru viitor. Ea a povestit că părinții săi trăiesc permanent cu teama că fiica lor ar putea fi executată.
Ce spune legea din Iran despre insultarea profetului Mahomed
Legislația iraniană prevede pedeapsa cu moartea pentru anumite fapte considerate blasfemie. Potrivit articolului 262 din Codul penal islamic, insultarea profetului Mahomed sau a unor figuri religioase șiite poate fi sancționată astfel. Există însă și excepții prevăzute de lege. Articolul 263 ia în calcul situațiile în care afirmațiile au fost făcute fără intenție deliberată sau în anumite stări care afectează capacitatea de judecată.
Potrivit publicației iraniene Khorasan, Najmeh Amini le-ar fi spus judecătorilor că a publicat mesajul în timp ce avea halucinații. Tânăra ar fi consumat ciuperci psihedelice împreună cu prietenii înainte de incident. Apărarea a susținut că afirmațiile nu au fost făcute cu intenția de a insulta profetul Mahomed. Judecătorul care a analizat dosarul a respins însă această explicație și a pronunțat condamnarea la moarte.
Peste 600 de execuții în Iran de la începutul anului 2026
Cazul Najmeh Amini apare într-o perioadă în care organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra creșterii numărului execuțiilor din Iran. Acestea acuză autoritățile că folosesc pedeapsa capitală pentru a intimida populația. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul la Oslo, peste 600 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului 2026. Reprezentanții organizației consideră că situația este extrem de îngrijorătoare.
Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul organizației, avertizează că sentința primită de studentă ar putea încuraja condamnarea altor persoane pentru opinii exprimate pașnic. Acesta cere comunității internaționale să reacționeze. Najmeh Amini a fost arestată în timpul protestelor naționale din ianuarie, reprimate violent de autoritățile iraniene. Potrivit agenției Hrana, afiliată HRAI, peste 50.000 de persoane au fost reținute în urma manifestațiilor.
Alte două persoane au fost executate în Iran pentru blasfemie
Deși numărul execuțiilor din Iran a crescut în ultimii ani, condamnările la moarte pentru blasfemie rămân relativ rare. Un caz asemănător a avut loc pe 8 mai 2023, când doi bărbați au fost executați. Yousef Mehrad și Sadrollah Fazeli-Zare au fost condamnați pentru acuzații legate de insultarea profetului Mahomed și de activitatea lor pe internet. Cei doi administrau conturi pe rețelele sociale considerate ofensatoare de autorități.
La vremea respectivă, execuția celor doi bărbați pentru blasfemie a provocat reacții internaționale. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat atât sentințele, cât și modul în care fuseseră desfășurate procesele.
Aceste organizații avertizează că asemenea condamnări pot descuraja exprimarea opiniilor critice în spațiul public. În cazul tinerei Najmeh Amini, activiștii cer intervenția internațională înainte de pronunțarea unei decizii definitive.
Condamnarea tinerei nu este definitivă. Cazul poate ajunge la Curtea Supremă
Najmeh Amini mai are o posibilitate de a scăpa de pedeapsa capitală. Potrivit The Guardian, sentința nu este definitivă și poate fi contestată în fața Curții Supreme a Iranului.
Până la soluționarea apelului, studenta rămâne în penitenciarul Vakilabad. Organizațiile pentru drepturile omului continuă să ceară intervenția comunității internaționale și analizarea împrejurărilor în care a fost condamnată. Cazul apare și în contextul unor noi încercări ale autorităților iraniene de a limita contactele cu presa străină. Restricțiile discutate ar putea viza inclusiv anumite activități desfășurate pe rețelele sociale. Pentru Najmeh Amini, decizia instanței supreme va fi esențială. Dacă pedeapsa capitală va fi menținută, studenta de 23 de ani riscă să fie executată pentru mesajul pe care l-a publicat pe internet.
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