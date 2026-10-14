Studentă de 23 de ani din Iran, condamnată la moarte pentru insultarea profetului Mahomed. Tânăra cere ajutorul comunității internaționale

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 10:44

O studentă de doar 23 de ani din Iran a fost condamnată la moarte pentru o postare pe rețelele sociale în care ar fi adus insulte profetului Mahomed. Tânăra se află în închisoare și cere ajutor internațional pentru a scăpa de execuție.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre amenintare iran