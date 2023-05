Iranul a executat doi bărbați pentru blasfemie, pentru „profanarea Coranului” și „insultarea Profetului Islamului”. Cei doi - Yousef Mehrdad și Sadrallah Fazeli-Zare - administrau mai multe conturi pe rețelele de socializare „dedicate ateismului și profanării sfințeniei”, potrivit autorităților de la Teheran. Aceștia au fost acuzați că l-ar fi insultat pe profetul Mahomed al Islamului, ar fi promovat ateismul și ar fi ars și un Coran. Nu s-a demonstrat însă dacă bărbații ar fi făcut acest lucru sau anumite imagini au fost doar distribuite de ei pe canalul Telegram, potrivit presei internaționale.

The shocking execution of social media users #YousefMehrdad & #SadrallahFazeliZare in #Iran, who were ruthlessly punished for allegedly insulting Islamic figures and desecrating the Quran. pic.twitter.com/jsbNGFaRcp