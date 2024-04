CĂTĂLIN HIDEG: Da.

DAN TOCACI: Ia zi, frățicule?

CĂTĂLIN HIDEG: Bună, ce faci?

DAN TOCACI: Uite cu treabă... cu Romprest, cu astea.

CĂTĂLIN HIDEG: A?

DAN TOCACI: Cu Romprest, cu Romprest, am niște treabă la Romprest.

CĂTĂLIN HIDEG: A, ok. Ce-ai făcut, ai ajuns să te vezi cu nea Mitică?

DAN TOCACI: N-am...nu m-am văzut. Mi-a zis c-o să-mi spună. Cred că nu se simte bine, are vreo problemă de sănătate cred.

CĂTĂLIN HIDEG: Da...

DAN TOCACI: M-ai înțeles, că a zis că încearcă să-mi spună, să vorbim.

CĂTĂLIN HIDEG: Mi-ai zis, da. Nasol, ce să zic.

DAN TOCACI: Ce, ai vorbit cu Trăilă? Ce ți-a zis?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu, a zis c-o să-mi trimită niște variante de cum vede el să continue treaba asta.

DAN TOCACI: Probabil înseamnă că ați discutat.

CĂTĂLIN HIDEG: A zis că, după situația de, când naiba a fost, joi, vineri, nu mai știu. Joi.

DAN TOCACI: Da.

CĂTĂLIN HIDEG: A zis că merge să vorbească cu echipa, cu ăștia doi...

DAN TOCACI: Da.

CĂTĂLIN HIDEG: Și vede după aia ce facem. Dar deocamdată nu m-a mai sunat, nu mi-a zis nimic.

DAN TOCACI: Da, o să mai sun eu la...o să mai sun eu la Mitică, să încerc să mă văd cu el. Dar tu îți dai seama că și Mitică a văzut că-l sun, i-am zis că vreau să mă văd cu el, știe de ce (NEINTELIGIBIL) A zis că el știe clar că printre alte discuții pe care le am o să abordăm iar subiectul ăsta.



CĂTĂLIN HIDEG: Păi da...

DAN TOCACI: Adică practic repetăm aceeași discuție.

CĂTĂLIN HIDEG: Păi nu mai e vorba de repetat, acum e vorba de a lua o decizie, adică ce și cum.

DAN TOCACI: Păi aia știu și ei trebuie s-o spună ”bă, o rezolvăm sau nu o rezolvăm”.

CĂTĂLIN HIDEG: Păi da, că și ei au acum, ai văzut câte probleme au și ei toată ziua.

DAN TOCACI: ... or să se închidă la un moment dat. Ce, OMV n-a avut probleme, ce, s-a rezolvat ceva? S-a întâmplat ceva? Mmm?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu...

DAN TOCACI: Toți dau din gură, dau din gură și o să se închidă până la urmă. Îi lasă acum că sunt alegerile și după, că-s alegerile, după ce o să se termine cu asta, fiecare va da socoteală.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu prea cred că mai sunt în stare de prea multe.

DAN TOCACI: Cum?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu cred că mai sunt în stare de prea multe, din ce văd eu.

DAN TOCACI: Păi tu, ți-am mai zis eu ție că tu vorbești în mai multe direcții.

CĂTĂLIN HIDEG: Unde am mai vorbit, mă?

DAN TOCACI: Și tu te iei... Eh, iei pulsul și din stânga și din dreapta.

CĂTĂLIN HIDEG: Eu am văzut...

DAN TOCACI: Nu poți să te joci cu...

CĂTĂLIN HIDEG: Am văzut la televizor, nu am mai vorbit cu nimeni...

DAN TOCACI: Televizorul pentru mine nu contează. M-ai înțeles? Televizorul și ce vorbește Anca Alexandrescu și tot ce vorbesc ăia nu contează. Ai înțeles? Contează dacă se întâmplă ceva. Atâta timp cât nu se întâmplă nimic și oamenii își desfășoară activitatea, și eu știu ce spun, ce mă interesează pe mine că vorbește Anca Alexandrescu sau că vorbesc ăia la România TV. Ăia vor să-și facă bani. Da? Eu îi știam pe ăia cu monedele, cu BEEEEEP CryptoData, d-astea știam demult. Și...vor să-și facă audiență, că sunt datori vânduți.

CĂTĂLIN HIDEG: Știu, bă, dar eu deja mai am două luni și îți imaginezi? E nasol. Că ușor începi să intri în panică dacă vezi că...

DAN TOCACI: Da.