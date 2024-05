Cooperare strânsă în domenii cheie

"În mod special, aş dori să menţionez două domenii de interes major pentru România. Primul vizează o cooperare mai strânsă la nivelul industriilor noastre de apărare. Firmele româneşti de profil au demonstrat deja că pot face faţă solicitărilor în ceea ce priveşte producţia de pulberi, obuze, armament şi diverse componente specifice. Avem deja contracte solide cu partea turcă în ceea ce priveşte dronele Bayraktar şi autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic şi de know how prin care companiile româneşti să poată produce în România aceste componente", a declarat Ciolacu.

El s-a referit şi la oportunităţile uriaşe din domeniul energiei discutate cu preşedintele Erdogan şi a anunţat constituirea unui Grup de lucru comun România-Turcia.



"Turcia este una dintre principalele noastre opţiuni pentru aprovizionarea cu gaze, fie din Caucaz, fie prin staţii de LNG. În acelaşi timp, ţările noastre sunt şi producători de gaze şi dispun de avantaje certe pe harta rutelor viitorului. Astfel, am agreat constituirea unui Grup de lucru comun România-Turcia, care să evalueze posibilităţile prin care putem dezvolta cooperarea şi în domeniul conectivităţii, dar şi în domeniul energiei regenerabile şi a celei nucleare", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

Acţiunea de deminare în Marea Neagră desfăşurată în comun cu forţele navale din România, Turcia şi Bulgaria va fi operaţionalizată

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că va fi operaţionalizată, în scurt timp, acţiunea de deminare în Marea Neagră desfăşurată în comun de forţele navale din România, Turcia şi Bulgaria.

"Atât România, cât şi Turcia au investiţii importante în energie în Marea Neagră. De aceea, este foarte important ca ţările noastre să acţioneze împreună pentru asigurarea securităţii în Marea Neagră şi protejarea acestor investiţii. În acest sens, vreau să salut faptul că, în scurt timp, va fi operaţionalizată acţiunea de deminare în Marea Neagră desfăşurată în comun cu forţele navale din România, Turcia şi Bulgaria. Este pentru prima dată când aliaţii riverani la Marea Neagră iau decizia de a rezolva în comun o gravă problemă de securitate şi de siguranţă a transportului naval", a declarat Marcel Ciolacu.



Totodată, el l-a felicitat pe preşedintele Erdogan pentru contribuţia Turciei la securitatea regională.



"Şi aici vreau să îl felicit pe domnul preşedinte Erdogan pentru leadership-ul şi viziunea de care a dat dovadă. Eforturile remarcabile ale Turciei au făcut posibilă acea înţelegere de tranzit a cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, acest efort fiind ulterior preluat de către România. Îmi doresc ca România şi Turcia să acţioneze în continuare împreună, atât în ceea ce priveşte asistenţa acordată Ucrainei, cât şi în ceea ce va însemna implicarea în reconstrucţia după război", a declarat Ciolacu.



El a menţionat şi discuţiile purtate cu preşedintele turc pe tema situaţiei din Orientul Mijlociu.



"Am discutat cu domnul preşedinte şi situaţia din Orientul Mijlociu şi suntem de acord că în Gaza ne confruntăm cu o tragedie umană. Este datoria noastră, ca oameni în primul rând, să asigurăm asistenţa umanitară în Fâşia Gaza şi să contribuim la stoparea pierderilor de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile", a declarat Ciolacu.



Premierul român a precizat şi demersurile pe care România le va face pentru a facilita dialogul dintre Turcia şi Uniunea Europeană.



"De asemenea, l-am asigurat pe domnul preşedinte Erdogan că România va continua să faciliteze dialogul dintre Turcia şi Uniunea Europeană, atât ca stat candidat la aderare, cât şi ca partener cheie al UE în multe domenii importante", a declarat Ciolacu.

