Fosta jurnalistă a declarat în presă și pe pagina sa de Facebook că ar fi fost violată de Răzvan Băltărețu în vara anului 2015, după o petrecere. Pe atunci avea doar 20 de ani și îl cunoscuse când se pregătea pentru admiterea la facultate.



„După aia mi-a tot scris, ne-am văzut de câteva ori și atunci devenisem prieteni, eu țineam oarecum la el, adică mă interesa oarecum dar .. am băut, a venit la mine în cameră, am băut, s-a suit peste mine, eu i-am zis „nu” și el m-a violat și s-a culcat. (...) Eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, a relatat fosta jurnalistă.



Presupusul agresor neagă acuzațiile și spune că, de fapt, cei doi ar fi avut o relație neoficială timp de mai bine de un an.



"Ne purtam ca într-o relație, aveam viață socială cu prietenii mei cu prietenii ei. Nu a fost așa cum povestește acolo, sau cel puțin eu nu mi-l aduc aminte așa si după acel moment noi am continuat să ne purtăm firesc, am avut aceeași relație, aceleași interacțiuni. Am ieșit in oras atunci, am mers la ea la camin si am stat toata noaptea împreună, am avut și o relatie sexuală, nu doar atunci, ci si în alte momente", a precizat Răzvan Băltărețu pentru Realitatea Plus.



Adina Florea a motivat pe Facebook că nu a depus plângere la poliție până acum pentru că s-a gândit că nimeni nu o va crede.