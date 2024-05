Din amestecul preparat se iau 1-2 linguriţe, care se adaugă în ceaşca de cafea caldă. Se amestecă bine, până la dizolvare, şi se consumă cu inghituri mici. Se consumă în fiecare dimineaţă, fără restricţii de timp.

Este bine de știut că uleiul de cocos arde mai multe calori, iar efectele lui benefice se datorează acizilor semi graşi. Potrivit unui studiu, un consum de 1-2 linguriţe de semi grăsimi pe zi, precum uleiul de cocos, poate arde cu 5% mai multe calorii, ceea ce înseamnă 120 de calorii în cazul unei persoane cu o greutate medie.

Scorţişoara previne depunerea de grăsimi, ea reglează activitatea pancreasului şi glicemia, prelungind starea de saţietate, ajutând procesul de ardere a grăsimilor şi prevenind formarea în exces de ţesut adipos.

Mierea tine sub control pofta de dulce, iar în combinație cu scorţişoara pot face minuni pentru siluetă. Acest amestec are efect de reglare a nivelului de glucoză din sânge, fiind dovedit că scorţişoara are acţiune hipoglicemiantă, astfel încât pofta de dulce este mai uşor de ţinut în frâu.

Cafeaua are efecte de stimulare a activităţii bilei, a mişcării organelor digestive (a peristaltismului), a proceselor de eliminare a toxinelor. Acesta este explicația pentru faptul că această băutură îi poate ajuta pe cei cu digestie lentă, cu fiere leneşă sau cu constipaţie.

