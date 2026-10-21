Atac cu dronă devastator asupra unei piețe din Abyei: cel puțin 153 de morți. Depozit cu combustibil, în flăcări: imagini apocaliptice VIDEO

Cel puțin 153 de persoane au murit în urma unui atac cu dronă asupra pieței Amiet din Abyei, o regiune de frontieră disputată de Sudan și Sudanul de Sud. Atacul a lovit și un depozit de combustibil din apropiere, provocând un incendiu care continua să ardă marți, relatează CNN, citând informații transmise de Associated Press (AP).
Ministrul interimar al informațiilor din administrația Abyei Yohanna Akol Ngor a acuzat armata sudaneză că a lansat atacul asupra pieței Amiet, situată la nord de orașul Abyei.
„Am înregistrat 153 de decese”, a declarat Ngor, prin telefon, pentru Associated Press. Oficialul a precizat că bilanțul victimelor a continuat să crească în timp ce incendiul era încă activ.
Atacul ar fi avut loc luni, în jurul orei 11:00, iar depozitul de combustibil lovit aproviziona întreprinderile locale. „Este o situație oribilă și șocantă”, a afirmat Ngor.
Un ofițer militar sudanez de rang înalt a confirmat că armata a efectuat luni un atac cu drone asupra unor cisterne de combustibil care veneau din Sudanul de Sud și care, potrivit acestuia, erau destinate Forțelor de Sprijin Rapid (RSF), o formațiune paramilitară implicată în conflictul din Sudan.
Ofițerul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să facă declarații publice în numele armatei. Acesta a susținut că printre persoanele ucise se aflau membri ai RSF și persoane implicate în contrabanda cu combustibil. „Nu țintim civilii”, a declarat militarul.
Associated Press a precizat că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile ofițerului cu privire la țintele atacului sau la identitatea victimelor.
Potrivit aceleiași surse militare, atacul s-a produs în afara zonei demilitarizate de-a lungul frontierei cu Sudanul de Sud.
MSF a primit peste 20 de răniți, inclusiv pacienți cu arsuri
Organizația Medici Fără Frontiere (MSF) a anunțat că peste 20 de persoane rănite au fost transportate la Spitalul Ameth Bek. Echipele organizației lucrează împreună cu personalul Ministerului Sănătății din Sudanul de Sud pentru a acorda îngrijiri medicale victimelor.
„Până în prezent am primit peste 20 de pacienți, inclusiv câteva cazuri critice. Au fost internați și pacienți cu arsuri”, a declarat dr. Christian Lindauer, coordonatorul activităților medicale ale MSF în cadrul spitalului.
Organizația a făcut apel la toate părțile implicate în conflict să înceteze atacurile asupra civililor și infrastructurii civile. MSF și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca oamenii să mai poată avea acces în siguranță la servicii medicale și la alte servicii esențiale.
Ambasadorul Sudanului, convocat de urgență
Ministerul Afacerilor Externe al Sudanului de Sud a acuzat, la rândul său, armata sudaneză că a efectuat atacul. Potrivit instituției, au fost lovite mai multe zone din piața Amiet, provocând victime în rândul civililor și pagube materiale importante.
Autoritățile sud-sudaneze au anunțat convocarea ambasadorului Sudanului pentru a protesta față de atac și au cerut părții sudaneze să „se abțină de la orice acțiuni care pun în pericol viețile și proprietățile civililor”.
Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat ca disputele privind regiunea Abyei să fie soluționate pe cale diplomatică.
De ce continuă conflictul din Sudan și ce rol are regiunea Abyei?
Armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) se confruntă din aprilie 2023. Conflictul a devastat mari părți ale Sudanului și continuă să amenințe stabilitatea regiunii, inclusiv de-a lungul frontierelor țării.
Atacul asupra pieței Amiet s-a produs într-o zonă cu importanță comercială pentru comunitățile locale Ngok Dinka și Misseriya.
Abyei, regiunea bogată în petrol disputată de Sudan și Sudanul de Sud
Statutul regiunii Abyei, bogată în petrol, a rămas nerezolvat după acordul de pace din 2005, care a pus capăt deceniilor de război civil în Sudan. Disputa nu a fost soluționată nici după ce Sudanul de Sud și-a declarat independența, în 2011. Un referendum propus pentru stabilirea viitorului regiunii a fost blocat din cauza neînțelegerilor privind dreptul de vot.
Majoritatea populației din regiune, comunitatea Ngok Dinka, susține alipirea la Sudanul de Sud. În schimb, nomazii Misseriya, care folosesc pășunile din zonă, preferă ca Abyei să rămână parte a Sudanului. Regiunea a fost, de asemenea, scena unor violențe intercomunitare mortale, inclusiv a unor conflicte teritoriale între comunitățile Ngok Dinka și Twic Dinka.