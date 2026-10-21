Atac cu dronă devastator asupra unei piețe din Abyei: cel puțin 153 de morți. Depozit cu combustibil, în flăcări: imagini apocaliptice VIDEO

Publicat 21 oct. 2026, 07:48 Actualizat 21 oct. 2026, 07:49

Cel puțin 153 de persoane au murit în urma unui atac cu dronă asupra pieței Amiet din Abyei, o regiune de frontieră disputată de Sudan și Sudanul de Sud. Atacul a lovit și un depozit de combustibil din apropiere, provocând un incendiu care continua să ardă marți, relatează CNN, citând informații transmise de Associated Press (AP).

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