Țara care reduce săptămâna de lucru la 40 de ore. Două zile libere pentru angajați, fără tăieri salariale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 14:08

Senatul Braziliei a aprobat un amendament constituțional care reduce durata maximă a săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore și introduce două zile de repaus plătit pentru fiecare cinci zile lucrate. Reforma, susținută de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, prevede menținerea salariilor și ar urma să fie aplicată treptat.

Distribuie articolul