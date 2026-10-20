Țara care reduce săptămâna de lucru la 40 de ore. Două zile libere pentru angajați, fără tăieri salariale

Senatul Braziliei a aprobat un amendament constituțional care reduce durata maximă a săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore și introduce două zile de repaus plătit pentru fiecare cinci zile lucrate. Reforma, susținută de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, prevede menținerea salariilor și ar urma să fie aplicată treptat.
Votul din 14 octombrie vizează eliminarea programului cunoscut în Brazilia drept „6x1”: șase zile consecutive de muncă, urmate de o singură zi liberă. Schimbarea ar avea un impact important în domenii precum comerțul cu amănuntul, unde acest tip de organizare a activității este frecvent.
Guvernul brazilian estimează că peste 37 de milioane de salariați din sectorul formal al economiei ar urma să beneficieze de noile reguli, relatează Reuters.
Reducerea programului de muncă, susținută de parlamentari din tabere diferite
Amendamentul a trecut de Senat în două tururi de vot și a obținut sprijin dincolo de tabăra politică a președintelui Lula.
Printre susținătorii măsurii s-a numărat și senatorul de dreapta Flávio Bolsonaro. Acesta a votat în favoarea reformei, deși anterior se opusese modificării programului de lucru.
Pe lângă reducerea numărului maxim de ore lucrate săptămânal, textul urmărește extinderea perioadei de odihnă a angajaților, fără diminuarea veniturilor salariale.
Cum se va face trecerea de la 44 la 40 de ore pe săptămână
Aplicarea reformei este prevăzută în etape, pe parcursul a 14 luni, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.
Agenția publică braziliană Agência Brasil precizează că, după promulgarea amendamentului, calendarul pentru majoritatea companiilor ar urma să fie următorul:
În primele 60 de zile, angajatorii vor trebui să introducă săptămâna de lucru de cinci zile și să reducă programul maxim de la 44 la 42 de ore.
La 12 luni după această etapă, limita săptămânală va coborî de la 42 la 40 de ore.
Pentru salariații companiilor care prestează servicii externalizate pentru sectorul public este prevăzut un termen distinct. În cazul lor, renunțarea la programul de șase zile de muncă și una de repaus ar urma să se facă într-o perioadă de tranziție de 12 luni.
Ce excepții permite reforma săptămânii de lucru
Amendamentul lasă loc și unor excepții stabilite prin negocieri colective. În anumite situații, programul de șase zile lucrate, urmate de o zi liberă, ar putea fi păstrat.
Aceste aranjamente vor trebui însă să respecte condițiile privind compensarea timpului de muncă și acordarea perioadelor de repaus prevăzute de noile reguli.