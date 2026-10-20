Imagini virale în timpul protestelor din Franța: un cuplu bea vin la terasă, iar o tânără aleargă prin haosul din Paris VIDEO

Publicat 20 oct. 2026, 13:51 Actualizat 20 oct. 2026, 14:18

Un cuplu din Franța a devenit viral după ce a fost filmat în timp ce savura în liniște un pahar de vin și fuma o țigară, în timp ce în apropiere de terasa la care se aflau au izbucnit incendii. Într-o altă înregistrare surprinsă tot în capitala franceză, o tânără a fost filmată alergând nestingherită pe o stradă plină de fum, în mijlocul celor mai violente revolte din ultimii ani.

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