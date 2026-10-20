Imagini virale în timpul protestelor din Franța: un cuplu bea vin la terasă, iar o tânără aleargă prin haosul din Paris VIDEO

Un cuplu din Franța a devenit viral după ce a fost filmat în timp ce savura în liniște un pahar de vin și fuma o țigară, în timp ce în apropiere de terasa la care se aflau au izbucnit incendii. Într-o altă înregistrare surprinsă tot în capitala franceză, o tânără a fost filmată alergând nestingherită pe o stradă plină de fum, în mijlocul celor mai violente revolte din ultimii ani.
Bărbatul și femeia au fost filmați în timp ce stăteau la masa unei terase, discutând și fumând, aparent neafectați de haosul din jur. La doar câțiva pași în spatele lor, flăcările se ridicau în apropierea celebrului Arc de Triumf din Paris, relatează New York Post.
Contrastul dintre atitudinea relaxată a celor doi și scenele de violență din apropiere a atras imediat atenția și a dus la viralizarea imaginilor pe rețelele sociale.
O tânără a alergat printre biciclete electrice incendiate și protestatari
O altă înregistrare neobișnuită, filmată pe 17 octombrie în capitala Franței, arată o tânără care aleargă pe o stradă acoperită de fum, fără să pară deranjată de revoltele din jurul său.
Îmbrăcată cu o bustieră sport și pantaloni scurți de alergare, femeia și-a continuat traseul printre biciclete electrice cuprinse de flăcări și protestatari, în timp ce violențele continuau pe străzile Parisului.
Aproximativ 2.500 de persoane au fost arestate în weekend
Violențele și jafurile izbucnite în mai multe zone ale Franței au dus la aproximativ 2.500 de arestări pe parcursul weekendului, mai arată publicația menționată.
Numai în Paris au fost arestate 855 de persoane, în contextul confruntărilor dintre grupurile violente și forțele de ordine. De asemenea, mai multe magazine de lux au fost jefuite.
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat violențele într-un discurs adresat națiunii duminică, atribuind responsabilitatea grupărilor de extremă stângă și bandelor infracționale.
Macron, criticat după plecarea într-o vizită în Orientul Mijlociu
Liderul francez, în vârstă de 48 de ani, care urmează să își încheie mandatul anul viitor, a fost criticat pentru decizia de a pleca luni într-o vizită de trei zile în Orientul Mijlociu.
El a fost acuzat de lipsă de contact cu realitățile cu care se confruntă populația și de aroganță, în condițiile în care Franța se confrunta cu violențe și jafuri.