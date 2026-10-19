Macron cere anchete urgente după jafurile și atacurile din Franța: „Vom fi intransigenți” VIDEO
Emmanuel Macron/ Profimedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis sancțiuni judiciare pentru persoanele implicate în violențele și jafurile în masă care au afectat mai multe orașe franceze. Într-un discurs adresat cetățenilor duminică seara, la o zi după incidente, liderul de la Paris a cerut explicații privind deficiențele serviciilor de informații, a anunțat măsuri de sprijin pentru comercianții afectați și a făcut apel la calm, subliniind că revendicările sociale nu justifică actele de vandalism, potrivit publicației Le Monde.
„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie”, a declarat Macron, avertizând că persoanele care au încercat să răstoarne Republica vor trebui să răspundă pentru acțiunile lor, potrivit publicației franceze menționate.
Președintele francez a ținut însă să facă o distincție între autorii actelor de violență și manifestanții care au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile. El a recunoscut că îngrijorările legate de costul vieții și de scumpirea carburanților sunt legitime, dar a insistat că acestea nu pot justifica distrugerile și jafurile.
Apel către Guvern: "Aștept răspunsuri clare"
Emmanuel Macron a solicitat guvernului să analizeze toate deficiențele care au permis producerea incidentelor de sâmbătă, în special în ceea ce privește activitatea serviciilor de informații și capacitatea autorităților de a anticipa violențele.
„Aștept răspunsuri clare și se va asigura transparență deplină”, a declarat șeful statului, precizând că l-a însărcinat pe ministrul de interne să clarifice circumstanțele în care s-au produs evenimentele. Macron a cerut ca toate învățămintele să fie trase astfel încât asemenea incidente să nu se repete. El a anunțat, de asemenea, că anchetele vor fi desfășurate cu toată diligența necesară și cât mai rapid posibil.
Președintele a condamnat acțiunile pe care le-a atribuit unor „agitatori proveniți din grupări de extremă stânga, la care s-au alăturat numeroși delincvenți”, acuzându-i de acte de violență grave.
Printre incidentele enumerate de Macron s-au numărat incendiul de la primăria din Limoges, incendiul de la oficiul de turism din Lyon, pătrunderea în primăria din Marsilia și atacul asupra reședinței prefectului din Bordeaux. De asemenea, au fost jefuite magazine și atacate clădiri publice și primării.
„Nimic nu justifică acest lucru, nimic nu îl explică, nimic nu îl scuză”, a subliniat președintele francez.
Ce le promite comercianților afectați de jafuri
În discursul său, Emmanuel Macron și-a exprimat „furia” și „rușinea” față de actele de vandalism și a transmis un mesaj de susținere forțelor de ordine, aleșilor locali și comercianților afectați.
„În numele dumneavoastră, exprim sprijinul națiunii față de forțele noastre de ordine și de securitate internă. Acestea au rezistat și au făcut tot ce le-a stat în putință”, a declarat șeful statului, care și-a exprimat solidaritatea și cu persoanele rănite și familiile acestora. Macron a dat asigurări că niciun comerciant și niciun artizan afectat de violențe nu va fi lăsat să facă față singur consecințelor incidentelor.
Potrivit acestuia, începând de luni, 19 octombrie, prim-ministrul va prezida o celulă de criză pentru mobilizarea rapidă a ajutoarelor și sprijinirea persoanelor afectate. Totodată, președintele a anunțat că prefecții vor lua decizii împreună cu primarii pentru protejarea orașelor, a clădirilor publice și a magazinelor. Măsurile ar putea include interzicerea anumitor adunări și alte acțiuni considerate necesare pentru restabilirea ordinii.
Apel la calm și avertisment pentru vandali: "Vom fi intransigenți"
Emmanuel Macron a cerut partidelor politice, organizațiilor profesionale și sindicatelor să condamne fără echivoc actele de violență și să îndemne populația la calm.
„Țara are nevoie de ordine, de liniște și nu de o escaladare a conflictului”, a afirmat acesta. Liderul francez a avertizat că autoritățile vor adopta o poziție fermă față de persoanele implicate în distrugeri și jafuri.
„Vom fi intransigenți. Ascultarea și dialogul nu înseamnă nici slăbiciune, nici impunitate”, a declarat Macron. În același timp, președintele a insistat că autoritățile trebuie să evite confundarea manifestanților care își exprimă revendicările cu persoanele responsabile pentru violențe.
Ce spune Macron despre îngrijorările tinerilor privind costul vieții
În discursul său, Emmanuel Macron a afirmat că înțelege „angoasa profundă” exprimată de tineri în ultimele săptămâni, în licee și universități. Printre preocupările acestora se numără perspectivele de viitor, condițiile de viață și de studiu, orientarea profesională și locul lor în societate.
„Vocea lor trebuie ascultată fără prejudecăți și fără a minimiza dificultățile”, a declarat președintele, precizând că guvernul a început deja demersuri pentru abordarea acestor probleme.
Macron a susținut că responsabilitatea autorităților este dublă: să asculte nemulțumirile și să identifice soluții pentru cauzele acestora, dar și să asigure respectarea fermă a ordinii republicane. El a anunțat că guvernul va începe, în cursul săptămânii, discuții cu elevi de liceu, studenți, profesori, sindicate, organizații patronale și aleși locali, pentru a elabora răspunsuri la preocupările tinerilor.
„Nu putem cere tinerilor noștri să creadă în viitor fără a le oferi posibilitatea de a găsi soluții și de a participa la discuții”, a afirmat Macron.
Franța caută soluții pentru aprovizionarea cu combustibil și gaz
Președintele francez a abordat și problema scumpirii carburanților, pe care a pus-o pe seama consecințelor conflictului din Golful Persic, la care Franța nu a participat. Macron a anunțat că își va continua, începând de luni, demersurile diplomatice pentru asigurarea aprovizionării Franței cu combustibil și gaz, urmând să se deplaseze în țările din Golf.
Șeful statului a susținut că preocupările legate de puterea de cumpărare sunt legitime și a promis că guvernul va continua să caute soluții pentru problemele semnalate de cetățeni.
În finalul discursului susținut, liderul de la Elysee a reiterat că dialogul cu tinerii și abordarea nemulțumirilor sociale nu vor împiedica autoritățile să sancționeze persoanele responsabile pentru violențe și distrugeri.
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