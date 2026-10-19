Macron cere anchete urgente după jafurile și atacurile din Franța: „Vom fi intransigenți” VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 07:28

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis sancțiuni judiciare pentru persoanele implicate în violențele și jafurile în masă care au afectat mai multe orașe franceze. Într-un discurs adresat cetățenilor duminică seara, la o zi după incidente, liderul de la Paris a cerut explicații privind deficiențele serviciilor de informații, a anunțat măsuri de sprijin pentru comercianții afectați și a făcut apel la calm, subliniind că revendicările sociale nu justifică actele de vandalism, potrivit publicației Le Monde.

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