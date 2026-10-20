Două petroliere au luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul susține că a doborât și o dronă americană

Gărzile Revoluției Islamice din Iran au informat marți că alte două petroliere au lovit mine marine în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului dintre Teheran și Washington, transmite AFP.
Iranul raportează noi incidente în Stâmtoarea Ormuz
Navele ”contraveniente au luat foc şi au fost imobilizate după ce au lovit mine amplasate de marina Gărzilor Revoluţiei de-a lungul rutei considerate ilegale din sudul strâmtorii”, a transmis forța militară iraniană într-un comunicat publicat pe site-ul său, Sepah News. Autoritățile nu au precizat când au fost lovite navele.
În același comunicat, preluat de presa de stat, Iranul susține că a doborât o dronă americană luni seară, potrivit Reuters.
Iranul amenință navele care tranzitează zona fără autorizație
Incidentul vine la numai o zi după ce Gărzile Revoluției din Iran au anunțat luni că un incendiu a izbucnit la bordul unui petrolier, după ce acesta a lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz.
Nava a lovit o mină marină în sudul Strâmtorii Ormuz, provocând o explozie și un incendiu în sala mașinilor, au anunțat Gărzile Revoluției într-un comunicat transmis de agenția Irna. Autoritățile iraniene nu au precizat numele petrolierului și nici țara de origine a acestuia.
Potrivit comunicatului, nava ”încerca să tranziteze pe o rută neautorizată prin sud” și și-a dezactivat sistemele de localizare. Gărzile Revoluției au avertizat că ”orice navă care tranzitează strâmtoarea Ormuz (...) şi îşi dezactivează sistemele de navigaţie şi identificare va face obiectul unor măsuri severe şi ferme”.
Teheranul revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita, înainte de război, aproximativ o cincime din hidrocarburile la nivel mondial. În prezent, autoritățile iraniene vizează în mod regulat navele care traversează zona fără aprobarea lor.
De la blocarea strâmtorii de către forțele iraniene, numeroase nave încearcă să o traverseze fără autorizația Teheranului, urmând rute de-a lungul coastelor Omanului. Iranul consideră că aceste nave încalcă legea și amenință în mod repetat cu represalii.
Înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului, la 28 februarie, în urma atacurilor israeliano-americane, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz se desfășura fără incidente și nu necesita nicio autorizație din partea autorităților iraniene.