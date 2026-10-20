Două petroliere au luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul susține că a doborât și o dronă americană

Publicat 20 oct. 2026, 14:53 Actualizat 20 oct. 2026, 14:55

Gărzile Revoluției Islamice din Iran au informat marți că alte două petroliere au lovit mine marine în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului dintre Teheran și Washington, transmite AFP.

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