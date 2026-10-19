Un petrolier a luat foc în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit o mină. Iranul amenință navele care tranzitează zona fără autorizație

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 oct. 2026, 09:42

Gărzile Revoluției din Iran au anunțat luni că un incendiu a izbucnit la bordul unui petrolier, după ce acesta a lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică aflată în centrul conflictului dintre Washington și Teheran, relatează AFP.

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