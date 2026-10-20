Decizie radicală la BBC: două canale se închid definitiv, iar 100 de oameni vor fi concediați

BBC a anunțat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani: posturile BBC Three și BBC Scotland vor dispărea din grila clasică de televiziune începând din 2027, iar aproximativ 100 de angajați din divizia de știri își vor pierde locurile de muncă. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu prin care instituția vrea să economisească 500 de milioane de lire sterline până în 2028.
BBC renunță la BBC Three și BBC Scotland
Televiziunea publică britanică a confirmat că va opri difuzarea prin cablu a canalelor BBC Three, BBC Scotland și BBC Radio 4 Extra în primăvara anului 2027, în cadrul unui program de reducere a cheltuielilor, potrivit The Sun.
Conținutul BBC Scotland nu va dispărea complet, însă va fi disponibil exclusiv pe platforma BBC iPlayer, iar o parte dintre programe vor continua să fie difuzate pe BBC One și BBC Two în Scoția.
În același timp, BBC Three, post orientat în principal către publicul tânăr, își va muta activitatea pe BBC iPlayer și alte platforme online, inclusiv YouTube.
Aproximativ 100 de posturi vor fi desființate
Pe lângă restructurarea serviciilor media, BBC a anunțat că va elimina aproximativ 100 de locuri de muncă din departamentul de știri. Alte zece posturi vor fi desființate în Scoția, odată cu retragerea BBC Scotland din televiziunea tradițională.
Măsurile fac parte din strategia companiei de a reduce costurile și de a atinge obiectivul de economisire de 500 de milioane de lire sterline până în anul 2028.
Nu este însă pentru prima dată când BBC Three este retras din rețelele clasice de distribuție: canalul a mai fost mutat exclusiv online în 2016, dar a revenit ca post TV în ianuarie 2022.
Într-un mesaj transmis angajaților, directorul general al BBC, Matt Brittin, a explicat că instituția trebuie să își adapteze modelul de funcționare la noile realități economice și la schimbările din consumul media.
Oficialul a precizat că mare parte din conținutul afectat de restructurare va continua să fie disponibil prin serviciile digitale BBC iPlayer și BBC Sounds, chiar dacă dispariția unor canale tradiționale va reprezenta o veste dificilă atât pentru spectatori, cât și pentru angajați.