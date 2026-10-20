Decizie radicală la BBC: două canale se închid definitiv, iar 100 de oameni vor fi concediați

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 oct. 2026, 16:30

BBC a anunțat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani: posturile BBC Three și BBC Scotland vor dispărea din grila clasică de televiziune începând din 2027, iar aproximativ 100 de angajați din divizia de știri își vor pierde locurile de muncă. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu prin care instituția vrea să economisească 500 de milioane de lire sterline până în 2028.

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