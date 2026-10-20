Dublă crimă în Italia: doi soți în vârstă, găsiți decapitați în propria locuință. Fiul lor, principalul suspect

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 16:13

Descoperire macabră într-o locuință din Mirandola, în apropiere de Modena, Italia. Doi pensionari, Vincenza Giannini, în vârstă de 74 de ani, și Pietro Ferdinando Casari, de 82 de ani, au fost găsiți morți, cu capetele retezate. Principalul suspect în acest caz este fiul femeii, Danielle, care a fost găsit în casă și arestat de polițiști. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care s-a produs dubla crimă și cine se face vinovat de moartea celor doi soți. Informații cu un puternic impact emoțional!

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