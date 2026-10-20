Dublă crimă în Italia: doi soți în vârstă, găsiți decapitați în propria locuință. Fiul lor, principalul suspect

Descoperire macabră într-o locuință din Mirandola, în apropiere de Modena, Italia. Doi pensionari, Vincenza Giannini, în vârstă de 74 de ani, și Pietro Ferdinando Casari, de 82 de ani, au fost găsiți morți, cu capetele retezate. Principalul suspect în acest caz este fiul femeii, Danielle, care a fost găsit în casă și arestat de polițiști. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care s-a produs dubla crimă și cine se face vinovat de moartea celor doi soți. Informații cu un puternic impact emoțional!
Doi pensionari, găsiți fără viață în casa lor din Mirandola
Tragedia a ieșit la iveală după ce o vecină a alertat autoritățile. Femeia era obișnuită să îi întâlnească pe cei doi pensionari, însă, pentru o perioadă, nu îi mai văzuse, fapt care i-a stârnit îngrijorarea.
Polițiștii ajunși la adresa din Mirandola au făcut o descoperire șocantă. Vincenza Giannini și soțul său, Pietro Ferdinando Casari, au fost găsiți decapitați în propria locuință.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, în casă se afla și fiul femeii, Danielle, care stătea pe o canapea în momentul în care au intervenit oamenii legii. Acesta a fost reținut în cursul nopții, fiind considerat principalul suspect în cazul morții celor doi părinți.
Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei
La sosirea polițiștilor, locuința prezenta semne evidente de dezordine. Mai multe piese de mobilier erau răsturnate, iar obiecte se aflau împrăștiate prin încăperi.
De asemenea, anchetatorii au identificat mai multe arme albe pe care se observau urme de sânge. Există suspiciunea că acestea ar fi putut fi folosite în comiterea faptelor, însă rolul fiecărui obiect urmează să fie stabilit în cadrul investigației.
Cercetările continuă pentru reconstituirea evenimentelor și stabilirea împrejurărilor în care au murit cei doi pensionari. Autoritățile trebuie să clarifice inclusiv momentul exact al deceselor și eventualele acțiuni întreprinse înainte de descoperirea cadavrelor, arată corrieredibologna.corriere.it.
Mesajul trimis de pe telefonul femeii a ridicat suspiciuni
Un element important pentru anchetă îl reprezintă un schimb de mesaje găsit în telefonul Vincenzei Giannini. În jurul orei 19:30, o prietenă ar fi încercat să ia legătura cu femeia, iar de pe telefonul acesteia a primit un răspuns în care se preciza că urma să iasă la cină.
„Ies la cină în seara asta, vorbesc mai târziu”, ar fi fost mesajul transmis.
Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca mesajul să nu fi fost scris de femeia de 74 de ani, ci de o altă persoană, după ce aceasta murise deja. Ipoteza trebuie verificată prin probe și prin analiza datelor obținute în cadrul investigației.
Stabilirea momentului în care a fost trimis mesajul ar putea contribui la reconstituirea cronologiei evenimentelor din locuință.
Ce spun vecinii despre fiul celor doi pensionari
Potrivit relatărilor din presa italiană, Danielle nu avea un loc de muncă și figura în evidența serviciilor sociale din Italia.
Un vecin a povestit că îl întâlnea frecvent în zonă, inclusiv atunci când își plimba câinele. Acesta a relatat și că auzise de la alte persoane că bărbatul ar fi fost văzut vorbind singur în timp ce se deplasa cu bicicleta.
„Când am ajuns acasă în jurul orei 20:00 și am văzut poliția, am fost în stare de șoc. Locuiesc aici abia recent. Îl vedeam des pe bărbat plimbându-și câinele și, odată, cineva mi-a spus că oamenii îl auzeau adesea vorbind singur pe pista de biciclete”, a declarat vecinul, potrivit sursei citate.
Fiul femeii a fost arestat la scurt timp după descoperirea celor două cadavre și este principalul suspect în dosar. Polițiștii și procurorii continuă verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat în locuința din Mirandola și pentru a strânge probe relevante.