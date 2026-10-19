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Justitie· 2 min citire

Crimă în Botoșani: femeie trimisă în judecată după ce și-ar fi ucis concubinul și i-ar fi îngropat trupul în curte

Poliție

Poliție

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 16:49

O femeie în vârstă de 50 de ani, din județul Botoșani, a fost trimisă în judecată pentru violență în familie sub forma omorului. Potrivit procurorilor, aceasta și-ar fi înjunghiat mortal concubinul în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool, apoi ar fi îngropat cadavrul în curtea locuinței în care cei doi trăiau împreună. Femeia se află în arest preventiv.

Crima ar fi avut loc în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026

Dosarul a fost înaintat instanței de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, care a anunțat trimiterea în judecată a femeii din comuna Vârfu Câmpului. Aceasta este acuzată de violență în familie în forma omorului, iar măsura arestului preventiv este menținută în această etapă a procedurii.

Conform informațiilor prezentate de anchetatori, fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, la domiciliul comun al celor doi parteneri. Între femeie și concubinul său ar fi izbucnit un conflict spontan, în contextul consumului de băuturi alcoolice.

În timpul altercației, femeia l-ar fi lovit pe bărbat cu un obiect tăietor-înțepător în zona toracelui. Rănile suferite ar fi fost fatale, iar victima a murit în urma agresiunii, potrivit procurorilor.

Ce ar fi făcut femeia după moartea concubinului

Anchetatorii susțin că, după ce și-ar fi ucis partenerul, femeia ar fi încercat să ascundă fapta îngropând trupul neînsuflețit în curtea locuinței comune.

Circumstanțele exacte în care a fost descoperită fapta și celelalte detalii ale investigației nu au fost precizate în comunicarea transmisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Trimiterea în judecată marchează încheierea cercetărilor penale și transmiterea rechizitoriului către instanța competentă, care urmează să analizeze probele și acuzațiile formulate împotriva femeii.

Femeia va fi judecată pentru violență în familie sub forma omorului

Potrivit procurorilor, femeia în vârstă de 50 de ani va răspunde în fața instanței pentru acuzația de violență în familie sub forma omorului. Aceasta se află în arest preventiv pe parcursul procedurilor judiciare.

Instanța va trebui să stabilească, în urma judecării cauzei, dacă acuzațiile aduse de anchetatori sunt dovedite și ce răspundere penală îi revine inculpatei.

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