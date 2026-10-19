Crimă în Botoșani: femeie trimisă în judecată după ce și-ar fi ucis concubinul și i-ar fi îngropat trupul în curte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 16:49

O femeie în vârstă de 50 de ani, din județul Botoșani, a fost trimisă în judecată pentru violență în familie sub forma omorului. Potrivit procurorilor, aceasta și-ar fi înjunghiat mortal concubinul în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool, apoi ar fi îngropat cadavrul în curtea locuinței în care cei doi trăiau împreună. Femeia se află în arest preventiv.

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