Secretarul general al NATO, întâlnire cu ministrul de externe al Turciei. Securitatea Mării Negre, în centrul discuțiilor

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit marți, la Bruxelles, cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan, pentru a discuta despre situația de securitate din Marea Neagră, în contextul intensificării recente a atacurilor cu drone, atribuite Rusiei, asupra navelor comerciale, relatează agenția EFE.
Secretarul general al NATO, discuții cu șeful diplomației turce despre securitatea Mării Negre
Săptămâna trecută, ca răspuns la intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale în apropierea apelor unor state aliate, precum România, Mark Rutte a declarat că NATO și-a consolidat prezența pe flancul estic, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de contracarare a dronelor. Secretarul general a precizat că Alianța va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații din regiunea Mării Negre, adaptându-și postura de descurajare și apărare ”după cum este necesar”.
NATO și aliații regionali, demersuri pentru securizarea navigației în Marea Neagră
În aceeași perioadă, Bulgaria a anunțat că va colabora cu România și Turcia pentru a stabili un ”moratoriu” asupra atacurilor împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, după ce mai multe nave civile au fost scufundate sau avariate în apele sale în ultimele două săptămâni.
Marți, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg că depune eforturi pentru a promova un acord cu Turcia, India și țări africane, în vederea garantării libertății de navigație în Marea Neagră, în urma atacurilor recente cu drone, pe care le-a atribuit Rusiei.