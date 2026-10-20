Secretarul general al NATO, întâlnire cu ministrul de externe al Turciei. Securitatea Mării Negre, în centrul discuțiilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 16:06

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit marți, la Bruxelles, cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan, pentru a discuta despre situația de securitate din Marea Neagră, în contextul intensificării recente a atacurilor cu drone, atribuite Rusiei, asupra navelor comerciale, relatează agenția EFE.

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