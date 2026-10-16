Țara NATO care s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru a asigura securitatea la Marea Neagră. Anunțul lui Nicușor Dan de la Bruxelles

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 22:28

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, la Bruxelles, că România a solicitat sprijin pentru întărirea securității la Marea Neagră, până la livrarea echipamentelor achiziționate prin programul SAFE. Potrivit șefului statului, Franța a răspuns deja solicitării, oferindu-se să pună la dispoziția țării noastre sistemele necesare.

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