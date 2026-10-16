Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Țara NATO care s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru a asigura securitatea la Marea Neagră. Anunțul lui Nicușor Dan de la Bruxelles
FOTO: Presidency
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, la Bruxelles, că România a solicitat sprijin pentru întărirea securității la Marea Neagră, până la livrarea echipamentelor achiziționate prin programul SAFE. Potrivit șefului statului, Franța a răspuns deja solicitării, oferindu-se să pună la dispoziția țării noastre sistemele necesare.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News