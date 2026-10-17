Cum îți pui metabolismul în mișcare de la prima oră: Micul dejun anti-grăsime

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 21:56

Grăsimea viscerală și depunerile abdominale pot fi reduse cu ajutorul celei mai importante mese a dimineții. Specialistii în nutriție au identificat o rețetă simplă de mic dejun care stimulează metabolismul, oferă sațietate de lungă durată și sprijină scăderea sănătoasă în greutate.

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