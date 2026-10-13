Noul corp de spital al Institutului „Marius Nasta”, finalizat. Alexandru Rogobete: „Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești și lași în urma ta”

Noul corp de spital al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a fost finalizat, potrivit anunțului făcut marți de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook. Clădirea a fost construită de la zero, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Ministerul Sănătății, și implementată de Primăria Sectorului 4, sub coordonarea primarului Daniel Băluță, a transmis Rogobete.
Potrivit fostului ministru, noua clădire este destinată pacienților din București și din întreaga țară și a fost concepută pentru a răspunde nevoilor actuale de cercetare, diagnostic și tratament al bolilor pulmonare și respiratorii.
„Vorbim despre o clădire nouă, modernă, construită de la zero, la cele mai înalte standarde medicale, adaptată nevoilor actuale de cercetare, diagnostic și tratament al bolilor pulmonare și respiratorii”, a declarat Alexandru Rogobete.
Investiție finanțată prin PNRR și implementată de Primăria Sectorului 4
În mesajul publicat pe Facebook, fostul ministr al Sănătății a precizat că proiectul a fost finanțat din fonduri europene, prin PNRR, de Ministerul Sănătății și implementat de Primăria Sectorului 4, sub coordonarea primarului Daniel Băluță.
Alexandru Rogobete a mulțumit primarului Sectorului 4, echipei de constructori, echipei de management, colegilor din Ministerul Sănătății și reprezentanților primăriei pentru contribuția la realizarea investiției.
„Și cred că imaginile vorbesc de la sine. Atât la interior, cât și la exterior, totul arată așa cum ne-am dorit de la bun început. Așa trebuie să arate spitalele în care sunt îngrijiți oamenii!”, a afirmat fostul ministru.
Alexandru Rogobete: „Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești”
În postarea sa, Alexandru Rogobete a vorbit și despre importanța investițiilor concrete în infrastructura medicală și despre rolul acestora în reforma sistemului sanitar.
„Pentru mine, aceasta este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea ca om politic: să lași în urma ta lucruri concrete, care rămân și care schimbă în bine viața oamenilor”, a arătat Rogobete. El a susținut că reforma sistemului de sănătate înseamnă construirea de spitale, finalizarea investițiilor, dotarea cu echipamente moderne și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical.
„Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești și lași în urma ta, nu în lozinci, povești frumos ambalate și dezbinare socială”, a mai spus social-democratul. În context, Rogobete a afirmat că România are nevoie de mai multe proiecte realizate concret și de mai puține declarații fără rezultate.
„România are nevoie de mai puține vorbe și de mai multe lucruri făcute. De oameni care construiesc, nu care dezbină. Încrederea ne face bine!”, a transmis fostul ministru.
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