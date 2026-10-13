Noul corp de spital al Institutului „Marius Nasta”, finalizat. Alexandru Rogobete: „Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești și lași în urma ta”

Publicat 13 oct. 2026, 17:33 Actualizat 13 oct. 2026, 17:36

Noul corp de spital al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a fost finalizat, potrivit anunțului făcut marți de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook. Clădirea a fost construită de la zero, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Ministerul Sănătății, și implementată de Primăria Sectorului 4, sub coordonarea primarului Daniel Băluță, a transmis Rogobete.

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