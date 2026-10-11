Alexandru Rogobete îl critică dur pe Ilie Bolojan: „România nu mai are aer!”. Apel la dialog între PSD și PNL

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 10:40

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan pentru refuzul de a dialoga cu social-democrații și compară situația României cu cea a unui pacient aflat în stare critică, la Terapie Intensivă. Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Rogobete avertizează că orgoliile politice și lipsa dialogului pot agrava criza economică și cere găsirea unor soluții comune.

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