Alexandru Rogobete îl critică dur pe Ilie Bolojan: „România nu mai are aer!”. Apel la dialog între PSD și PNL

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan pentru refuzul de a dialoga cu social-democrații și compară situația României cu cea a unui pacient aflat în stare critică, la Terapie Intensivă. Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Rogobete avertizează că orgoliile politice și lipsa dialogului pot agrava criza economică și cere găsirea unor soluții comune.
Alexandru Rogobete susține că reacțiile lui Ilie Bolojan din ultimele două zile arată cât de periculoase pot deveni orgoliile politice și convingerea că un singur om poate găsi soluții pentru problemele țării. Fostul ministru al Sănătății folosește o comparație din domeniul medical pentru a descrie situația României, despre care afirmă că se confruntă cu o criză economică profundă.
„România este astăzi asemenea unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă. Un pacient care se luptă să respire! Imaginați-vă că, în jurul patului unui pacient critic, medicii și asistentele, în loc să găsească soluții pentru a-i salva viața, încep să se certe și să demonstreze fiecare că are dreptate. Reacțiile domnului Ilie Bolojan din ultimele două zile arată cât de periculoase pot deveni orgoliile, refuzul dialogului și convingerea că un singur om poate salva țara”, a scris Rogobete duminică, pe Facebook.
„România nu mai are aer!”. Apelul fostului ministru PSD
Alexandru Rogobete afirmă că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, în care instituțiile se confruntă cu presiuni financiare, rectificarea bugetară întârzie, iar nivelul de trai al populației este tot mai afectat. În acest context, fostul ministru consideră că dialogul și responsabilitatea politică sunt esențiale pentru găsirea unor soluții.
„România nu mai are aer! Iar tratamentul de care are nevoie începe cu dialogul, echilibrul și responsabilitatea. În loc să căutăm împreună soluții pentru redresarea economiei, domnul Bolojan preferă să închidă ușa dialogului și să o trântească în urma sa”, a transmis Rogobete. El i-a cerut premierului demis să renunțe la confruntarea politică și să țină cont de problemele cu care se confruntă populația.
„Domnule Bolojan, nu este despre dumneavoastră! Nu a fost niciodată! Este despre milioane de români care nu mai pot suporta povara unor decizii greșite. Opriți-vă! România nu mai poate fi ținută captivă orgoliilor politice!”, a mai scris fostul ministru.
Rogobete susține formarea unei majorități parlamentare stabile
În mesajul său, Alexandru Rogobete a explicat și de ce PSD susține refacerea unei majorități parlamentare solide. Potrivit acestuia, România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern care să nu fie atacat și destabilizat imediat după învestire. Fostul ministru a făcut referire și la premierul desemnat Luca Niculescu, despre care spune că poate contribui la construirea dialogului politic necesar, însă are nevoie de sprijin parlamentar.
„Premierul desemnat, Luca Niculescu, poate construi dialogul necesar. Dar are nevoie de o majoritate puternică, responsabilă și asumată. Este timpul să facem România bine!”, a afirmat Rogobete la finalul mesajului publicat pe Facebook.
Vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și că este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.