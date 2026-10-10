Alexandru Rogobete, mesaj pentru liberali: „România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a transmis sâmbătă, într-un mesaj publicat pe Facebook, un apel adresat liberalilor din PNL, în care critică atitudinea premierului interimar Ilie Bolojan și susține că România are nevoie de dialog politic, stabilitate și o majoritate parlamentară și guvernamentală funcțională.
„Am o întrebare pentru liberalii din PNL. Subliniez, LIBERALII! Voi sunteți mândri?”, și-a început Rogobete mesajul, acuzându-l pe Ilie Bolojan că a închis din nou calea dialogului politic și a preferat să amplifice conflictele.
Potrivit lui Alexandru Rogobete, România se confruntă cu o criză economică, blocaje administrative și financiare, precum și cu dificultăți în sistemele de sănătate și educație. Acesta susține că problemele sunt și rezultatul unor măsuri și politici publice adoptate în ultimul an, care nu ar fi produs efectele promise.
„Iar când o direcție se dovedește greșită, responsabilitatea unui om de stat este să o corecteze, nu să o apere din orgoliu!”, a afirmat Rogobete.
Alexandru Rogobete: „PNL este mai mult decât Ilie Bolojan!”
În mesajul său, Alexandru Rogobete s-a adresat primarilor, consilierilor locali și membrilor PNL implicați în administrație, despre care spune că știu că dezvoltarea comunităților presupune muncă, dialog și compromis responsabil. Acesta a pus sub semnul întrebării capacitatea unui guvern de a gestiona problemele țării în condițiile în care ar primi votul Parlamentului, dar ar fi ulterior blocat de aceeași majoritate.
„Chiar credeți că România poate fi redresată prin refuzul permanent al dialogului? Că economia poate fi repornită prin certuri politice?”, a întrebat Rogobete. Totodată, acesta a subliniat că Partidul Social Democrat își dorește o majoritate parlamentară și guvernamentală stabilă și transparentă și a transmis că formațiunea este pregătită să își asume guvernarea, bugetul, reformele și deciziile dificile.
„Dar România nu are nevoie de un guvern de vitrină, susținut de o majoritate de carton”, a mai scris Alexandru Rogobete.
Apel la dialog și stabilitate politică
Alexandru Rogobete a susținut că România are nevoie de măsuri pentru redresarea economică, investiții și politici publice care să contribuie la creșterea nivelului de trai și la recâștigarea încrederii. În opinia sa, diferențele de viziune politică nu ar trebui să împiedice dialogul atunci când interesul național o cere.
„România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om!”, a transmis Rogobete, în încheierea mesajului publicat pe Facebook. Acesta a făcut apel la reconstruirea încrederii și la reluarea dialogului politic, afirmând că rezultatele pentru România pot fi obținute prin colaborarea dintre oameni responsabili.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026