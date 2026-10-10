Alexandru Rogobete, mesaj pentru liberali: „România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 13:18

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a transmis sâmbătă, într-un mesaj publicat pe Facebook, un apel adresat liberalilor din PNL, în care critică atitudinea premierului interimar Ilie Bolojan și susține că România are nevoie de dialog politic, stabilitate și o majoritate parlamentară și guvernamentală funcțională.

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