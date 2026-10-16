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A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon în România. Anunțul INSP

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 oct. 2026, 15:45
Actualizat16 oct. 2026, 15:46

Primul deces asociat virusului gripal din acest sezon a fost raportat vineri de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), care a anunțat și 82.363 de cazuri de infecții respiratorii înregistrate la nivel național în săptămâna 5–11 octombrie. Datele includ cazurile de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

Victima este un bărbat de 65 de ani din Cluj

A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon - bărbat din grupa de vârstă peste 65 de ani, din județul Cluj, având condiții medicale pre-existente, dar neînregistrat în RENV ca fiind vaccinat antigripal, confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare

— a transmis INSP, într-un comunicat postat pe site-ul instituției.

Peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână

Conform INSP, în săptămâna 5–11 octombrie s-au înregistrat cu 2,7% mai multe cazuri de infecții respiratorii față de săptămâna anterioară, când au fost raportate 80.193 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, când au fost înregistrate 84.736 de cazuri, numărul infecțiilor a fost cu 2,8% mai mic.

Variația față de media de 81.497 de cazuri înregistrată în ultimele sezoane, în perioada 2018–2026, fără sezoanele pandemice, a fost de 1,1% în plus.

201 cazuri de gripă clinică și 12 cazuri confirmate în laborator

În aceeași perioadă, la nivel național au fost înregistrate 201 cazuri de gripă clinică, față de 210 în săptămâna precedentă și 296 în aceeași săptămână a sezonului trecut.

De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu cinci mai multe față de săptămâna anterioară, precum și 12 cazuri de gripă confirmată în laborator.

Dintre acestea, trei au fost cu virus gripal AH1, trei cu virus gripal A nesubtipat, trei cu virus gripal netipat, unul cu virus gripal B și două cazuri de coinfecție cu virusurile gripale A și B, a precizat INSP.

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