A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon în România. Anunțul INSP

Publicat 16 oct. 2026, 15:45 Actualizat 16 oct. 2026, 15:46

Primul deces asociat virusului gripal din acest sezon a fost raportat vineri de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), care a anunțat și 82.363 de cazuri de infecții respiratorii înregistrate la nivel național în săptămâna 5–11 octombrie. Datele includ cazurile de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

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