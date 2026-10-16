Influencer din București, condamnat definitiv după ce a îndemnat pe YouTube la violență împotriva femeilor. Ce pedeapsă a primit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 19:24

Un influencer din București a fost condamnat definitiv la 11 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a publicat o transmisiune live pe YouTube în care a promovat agresiunile fizice și umilirea femeilor. Curtea de Apel București a menținut hotărârea instanței inferioare, iar bărbatul va trebui să respecte un termen de supraveghere de doi ani și să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității.

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