Influencer din București, condamnat definitiv după ce a îndemnat pe YouTube la violență împotriva femeilor. Ce pedeapsă a primit

Un influencer din București a fost condamnat definitiv la 11 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a publicat o transmisiune live pe YouTube în care a promovat agresiunile fizice și umilirea femeilor. Curtea de Apel București a menținut hotărârea instanței inferioare, iar bărbatul va trebui să respecte un termen de supraveghere de doi ani și să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității.
Influencerul a fost judecat pentru instigare publică și incitare la violență
Bărbatul, identificat în documentele judiciare prin inițialele P.V.M. și cunoscut în mediul online sub pseudonimul „M.J.P. - influencer”, a fost trimis în judecată în ianuarie 2024. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, care au formulat acuzații de instigare publică și incitare la violență, ură sau discriminare.
Faptele cercetate s-au petrecut în noaptea de 20 noiembrie 2022, în jurul orei 02:00, când bărbatul, în vârstă de 38 de ani la momentul respectiv, a transmis un videoclip în direct pe YouTube. Potrivit anchetatorilor, transmisiunea a fost urmărită de peste 100 de persoane.
În timpul intervenției online, acesta ar fi îndemnat în mod explicit publicul masculin să recurgă la agresiuni fizice împotriva femeilor, fără să țină cont de vârsta acestora, arată news.ro.
Mesajele violente transmise în timpul unei transmisiuni live
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, influencerul a făcut declarații prin care a justificat violența în relațiile de cuplu și a încurajat comportamente agresive față de femei.
Printre afirmațiile atribuite acestuia s-au numărat îndemnuri precum „aşa trebuie să fii cu femeia, să îi arăţi cine e şeful, să o baţi, să o învineţeşti la ochi” și „dacă nu baţi o femeie, nu eşti cu adevărat bărbat”.
De asemenea, conform procurorilor, bărbatul și-ar fi exprimat public susținerea pentru violența domestică, afirmând că este dispus să își asume inclusiv o pedeapsă cu închisoarea pentru poziția sa.
Magistrații au apreciat că mesajele transmise au contribuit la crearea unui climat ostil, degradant și intimidant la adresa femeilor, prin promovarea umilirii și a agresiunilor fizice.
Ce pedeapsă a primit influencerul din București
Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat sentința în acest caz la 20 martie 2026. Hotărârea a rămas definitivă pe 9 octombrie 2026, după ce Curtea de Apel București a menținut soluția instanței de fond.
Pentru cele două infracțiuni, judecătorii au stabilit pedepse distincte: șase luni de închisoare pentru instigare publică și nouă luni pentru incitare la violență, ură sau discriminare.
În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de 11 luni de închisoare. Totuși, judecătorii au dispus amânarea aplicării acesteia, astfel că bărbatul nu trebuie să execute imediat pedeapsa în penitenciar, dacă respectă condițiile impuse de instanță.
Condițiile pe care trebuie să le respecte în următorii doi ani
Pe lângă pedeapsa stabilită, influencerul va fi supus unui termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.
În această perioadă, el trebuie să respecte măsurile de supraveghere stabilite de instanță și să efectueze 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Nerespectarea obligațiilor impuse sau săvârșirea unor noi infracțiuni în condițiile prevăzute de lege poate atrage consecințe juridice, inclusiv revocarea amânării aplicării pedepsei.
Libertatea de exprimare nu înlătură răspunderea penală atunci când sunt întrunite elementele unei infracțiuni.