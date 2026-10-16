Procurorul care a anchetat cazul Alfred Bulai, trimis în judecată pentru că ar fi condus mașina drogat

Procurorul care a instrumentat dosarul în care a fost anchetat profesorul universitar Alfred Bulai a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Magistratul este acuzat că a condus sub influența substanțelor psihoactive, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea sa de procuror.
Procurorul Horia Țiugan, cunoscut pentru instrumentarea dosarului în care fostul profesor universitar Alfred Bulai a fost trimis în judecată, se confruntă acum cu propriul dosar penal. Magistratul este acuzat că a condus sub influența substanțelor psihoactive, după ce a fost oprit în trafic de polițiștii din Giurgiu. Testele toxicologice au indicat prezența amfetaminei și a ketaminei în organism, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus trimiterea sa în judecată.
Procurorul Horia Țiugan, acuzat că a condus sub influența drogurilor
Potrivit informațiilor publicate de DNAmedia, fapta investigată s-ar fi petrecut în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25. Procurorul, care activează în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, ar fi condus un autoturism pe drumurile publice din județul Giurgiu, deși se afla sub influența unor substanțe psihoactive.
Magistratul a fost oprit de polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Testarea efectuată la fața locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.
Investigațiile au continuat cu analize toxicologice efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”. Potrivit procurorilor, acestea au identificat în organismul inculpatului mai multe substanțe psihoactive, printre care amfetamina și ketamina.
Ce au stabilit expertizele medico-legale
Anchetatorii susțin că substanțele identificate nu reprezentau doar o prezență detectabilă în organism, ci îi afectaseră magistratului capacitatea de a conduce în momentul în care a fost oprit în trafic.
„Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanţele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, au precizat procurorii.
Trimiterea în judecată a fost dispusă prin rechizitoriul întocmit la 14 octombrie 2026 de procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.
De la dosarul Alfred Bulai la propriile acuzații penale
Numele lui Horia Țiugan a fost asociat în spațiul public cu dosarul fostului profesor universitar Alfred Bulai, trimis în judecată în urma anchetei care a vizat acuzații de agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.
Acum, procurorul este cel care trebuie să răspundă în fața instanței pentru acuzațiile formulate de anchetatori. Trimiterea în judecată nu echivalează însă cu o condamnare, iar vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită de judecători.
Un caz distinct, care a atras atenția publică în urmă cu aproximativ trei ani, a vizat un fost procuror din Panciu, județul Vrancea. În 2023, acesta a intrat în atenția anchetatorilor după ce, potrivit relatărilor din presă, oamenii legii au descoperit o plantație de canabis în podgoria sa.