Procurorul care a anchetat cazul Alfred Bulai, trimis în judecată pentru că ar fi condus mașina drogat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 17:22

Procurorul care a instrumentat dosarul în care a fost anchetat profesorul universitar Alfred Bulai a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Magistratul este acuzat că a condus sub influența substanțelor psihoactive, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea sa de procuror.

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