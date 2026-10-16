Motivarea deciziei Tribunalului București în cazul lui Călin Georgescu. De ce au hotărât magistrații înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu

Publicat 16 oct. 2026, 18:59 Actualizat 16 oct. 2026, 19:00 Sursă Realitatea PLUS

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu, luând în considerare comportamentul acestuia pe parcursul anchetei și argumentele prezentate de apărare. Potrivit motivării instanței, fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a părăsit România, deși ar fi avut posibilitatea să o facă, și s-a prezentat la chemările organelor judiciare după revenirea în țară. La rândul lor, avocații au susținut că menținerea acestuia în arest la domiciliu nu ar pune în pericol buna desfășurare a procesului penal și că nu există motive suficiente pentru continuarea arestului preventiv.

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