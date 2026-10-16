Alertă la Tecuci! Un deținut a fugit de sub escorta polițiștilor chiar la ieșirea din judecătorie

Alertă de proporții în Galați! Polițiștii au pornit în căutarea unui bărbat reținut pentru furt calificat, după ce acesta a reușit să scape de sub escortă și s-a făcut nevăzut. Oamenii legii îl caută acum pe fugar, iar operațiunile sunt în plină desfășurare.
Alertă în județul Galați! Un bărbat de 33 de ani, reținut pentru furt calificat, a fugit vineri, 16 octombrie, chiar la ieșirea de la Judecătoria Tecuci, în timp ce era escortat de polițiști. Acum, oamenii legii sunt în căutarea fugarului, iar populația este avertizată să anunțe imediat autoritățile dacă îl observă.
Bărbatul este originar din localitatea Brăhășești, județul Galați, și fusese reținut cu o zi înainte pentru furt calificat în formă continuată, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Acesta a reușit să scape de sub escortă în momentul în care polițiștii îl însoțeau la plecarea de la instanță.
Semnalmentele bărbatului au fost făcute publice pentru a facilita identificarea acestuia. Are 33 de ani, aproximativ 1,75 metri înălțime, în jur de 70 de kilograme și poartă barbă. La momentul dispariției, era îmbrăcat în haine negre.
Autoritățile fac apel la populație! Oricine îl vede sau deține informații care ar putea ajuta la localizarea sa este rugat să sune de urgență la 112. Polițiștii continuă demersurile pentru găsirea bărbatului.