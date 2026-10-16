Alertă la Tecuci! Un deținut a fugit de sub escorta polițiștilor chiar la ieșirea din judecătorie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 20:59

Alertă de proporții în Galați! Polițiștii au pornit în căutarea unui bărbat reținut pentru furt calificat, după ce acesta a reușit să scape de sub escortă și s-a făcut nevăzut. Oamenii legii îl caută acum pe fugar, iar operațiunile sunt în plină desfășurare.

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