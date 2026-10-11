Anca Alexandrescu îi pune la zid pe cei care o atacă: „Ați făcut sute de milioane de euro din banii poporului român”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”/ FOTO: Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu a făcut o serie de declarații dure în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, de la Realitatea Plus, în care a vorbit despre relația sa cu George Simion, tensiunile din interiorul mișcării suveraniste și legăturile cu familia Georgescu. Realizatoarea TV a explicat de ce nu mai are aceeași încredere în liderul AUR și a răspuns acuzațiilor potrivit cărora ar contribui la dezbinarea suveraniștilor. Aceasta a susținut că atât ea, cât și Realitatea Plus au încercat, de-a lungul anilor, să îi aducă împreună pe reprezentanții acestui curent politic.
În timpul emisiunii, Anca Alexandrescu a vorbit despre Liviu Dragnea, Florian Coldea, Robert Turcescu, Victor Ciutacu, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. A făcut referire și la candidatura sa la Primăria Capitalei, discuțiile purtate cu Cristela Georgescu, sprijinul primit din partea lui Maricel Păcuraru și posibilele schimbări de pe scena politică. Unul dintre cele mai dure mesaje l-a vizat pe George Simion, despre care realizatoarea TV a afirmat că se teme de o nouă schimbare de atitudine din partea lui Călin Georgescu.
Anca Alexandrescu, despre relația cu George Simion: „Nu a fost o relație de prietenie, ci un parteneriat”
Anca Alexandrescu a început prin a explica ce fel de relație a avut cu George Simion de-a lungul anilor. Deși a colaborat cu liderul AUR, l-a invitat în emisiunile sale și l-a susținut în anumite momente, realizatoarea TV a precizat că între ei nu a existat niciodată o prietenie propriu-zisă. A fost un parteneriat care a trecut prin perioade bune, dar și prin momente tensionate, iar experiențele din trecut i-au influențat încrederea în președintele AUR.
Aceasta a insistat și asupra faptului că nu a făcut parte din cercul apropiat al lui George Simion. Nu a participat la nunta sau la botezul acestuia, așa cum au făcut alte persoane care se prezintă acum drept susținători ai mișcării suveraniste. În același timp, Alexandrescu a afirmat că nu a primit bani, contracte sau alte beneficii din partea lui Simion ori a partidului, lucru care i-ar fi permis să își exprime liber opiniile, indiferent de persoanele vizate.
Realizatoarea TV a vorbit și despre cei care, în opinia sa, se prezintă astăzi drept suveraniști, deși în trecut ar fi avut legături cu reprezentanții sistemului pe care acum îl critică. Alexandrescu a susținut că va reveni asupra acestor persoane și că nu se consideră obligată să păstreze tăcerea doar pentru că a candidat cu sprijinul AUR.
„Nu a fost o relație de prietenie, repet, nu a fost o relație de prietenie, ci un parteneriat, cu suișuri și coborâșuri, de-a lungul multor ani, încă de când a venit prima oară la mine la emisiune. Faptul că am candidat din partea AUR nu mă oprește cu nimic să spun adevărul atât despre George Simion, cât și despre AUR. Ce aflu și am probe, ca să fie foarte clar. Nu am fost nici la nuntă la domnul Simion, nici la botez, cum au fost alții, care-și bagă capul în poză acum și care râd. O să vă povestesc mai în detaliu și despre ei, unii care se dau mari suveraniști acum, dar care au fost cu sistemul, au stat la masă cu sistemul, ba chiar i-au băgat pe unii la pușcărie. Nu am beneficiat niciodată de nimic de la domnul Simion și nici de la AUR, ca să fie foarte clar. Și lucrul acesta mi-a garantat mie independența de a spune ce vreau, când vreau și despre cine vreau. Așadar, și pe paginile de socializare, și aici la emisiune spun fix ce îmi doresc eu”, a declarat Anca Alexandrescu.
„Mă uit în cont și nu intră decât banii de salariu”. Răspunsul pentru cei care o acuză că ar primi bani
Anca Alexandrescu a răspuns și acuzațiilor potrivit cărora pozițiile sale publice ar fi influențate de anumite interese financiare. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a vorbit despre audiențele pe care le înregistrează postările sale de pe rețelele sociale, unde mesajele ajung uneori la sute de mii de persoane. Aceasta a susținut că nu și-a monetizat activitatea și că numărul mare de urmăritori nu i-a adus beneficiile despre care vorbesc cei care o critică.
În același context, Alexandrescu a ironizat acuzațiile că ar primi bani din Rusia, de la PSD, de la AUR sau de la persoane asociate cu așa-numitul stat paralel. Ea a afirmat că verifică în continuare contul bancar, însă singurii bani care îi intră sunt cei din salariu. Potrivit acesteia, nu a primit alte contracte și nici avantajele de care ar fi beneficiat alte persoane.
„Cum postez ceva, cum de la 100 de mii în sus pe pagina mea. 200, 270 de mii, 300 de mii de oameni. Eu vreau să vă spun un lucru, eu tot aștept, în primul rând din decembrie 2024, să-mi intre rublele, că am înțeles că sunt cu rușii, cu Putin. Bă, rublele nu mi-au intrat, mă uit în fiecare săptămână în cont, aștept să-mi intre banii acum de la statul paralel, de la sistem, de la PSD. Înainte îmi spuneau că-mi intră de la AUR. Bă, nu-mi intră, mă uit în cont și nu intră decât banii de salariu. Ce să vezi? Nu am alți bani, n-am primit alte contracte și nici alte beneficii cum au primit alții.”
De ce a refuzat să intre în AUR și ce discuții a avut cu familia Georgescu înaintea candidaturii la București
Un alt subiect abordat a fost candidatura sa la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a respins afirmațiile potrivit cărora relația cu George Simion s-ar fi deteriorat pentru că nu ar fi primit o funcție în partid. Ea a explicat că a refuzat categoric să se înscrie în AUR și a preferat să candideze ca independent, tocmai pentru a-și păstra libertatea de a vorbi despre partid și despre liderul acestuia. Alexandrescu a susținut că, în perioada în care se discuta despre candidatura sa, anumite persoane din jurul lui George Simion încercau să îl convingă pe acesta că o eventuală victorie la București ar putea deveni o amenințare pentru conducerea AUR. Potrivit realizatoarei TV, tocmai aceste suspiciuni au determinat-o să nu intre în partid și să nu lase loc interpretărilor legate de intențiile sale politice.
„Când am acceptat să candidez la Primăria București ca independent, am refuzat categoric să mă înscriu în AUR, că sunt mulți care spun: Te-ai supărat că nu ți-a dat o funcție în AUR. Păi dacă voiam o funcție în AUR, mă înscriam în partid și candidam din partea partidului. Am spus nu. Tocmai pentru că apăruseră unele voci care-i băgau în cap lui George Simion că vin eu, câștig Bucureștiul și iau partidul. Motiv pentru care am vrut să rămân independentă și ca să și pot să spun ce doresc eu.”
În legătură cu aceeași candidatură, realizatoarea TV a vorbit și despre discuțiile avute cu Cristela Georgescu. Alexandrescu a precizat că a informat-o pe soția lui Călin Georgescu despre intenția de a intra în cursa pentru Primăria București. La rândul său, Cristela Georgescu ar fi anunțat-o că fostul candidat prezidențial urma să facă o declarație despre alegerile locale, fără ca aceasta să aibă legătură cu candidatura sa. În paralel, George Simion i-ar fi spus că discutase deja cu Călin Georgescu și că decizia de a-i susține candidatura la București fusese luată după consultarea cu acesta. Alexandrescu a relatat inclusiv reacția liderului AUR după declarația publică făcută ulterior de Călin Georgescu, susținând că Simion părea surprins de cele întâmplate.
„În momentul în care am decis să candidez la București, i-am spus doamnei Cristela Georgescu că voi face acest lucru. Mai mult de atât, doamna Georgescu m-a anunțat cu o zi înainte că domnul Georgescu va face o declarație în legătură cu alegerile locale, care nu are nicio legătură cu mine. Domnul George Simion, când am hotărât să facem un parteneriat, mi-a spus că s-a consultat cu domnul Călin Georgescu și în consultare cu domnul Georgescu a decis să susțină candidatura mea la București. Repet, domnul Simion a spus clar, mi-a spus mie, că s-a consultat cu domnul Georgescu. De altfel, după declarația domnului Georgescu, domnul Simion se întreba: Dar oare ce s-o fi întâmplat? Pentru că mie mi-a spus, am și revenit la dumneavoastră cu telefon și a zis că rămâne să susțină candidatura ta la București.”
Anca Alexandrescu respinge acuzațiile de dezbinare a suveraniștilor. Rolul Realitatea Plus în apropierea lui Simion de Georgescu
Anca Alexandrescu a respins categoric ideea că ea sau postul Realitatea Plus ar fi responsabile pentru conflictele din interiorul mișcării suveraniste. Realizatoarea TV a amintit că, de-a lungul anilor, în platoul emisiunii sale au fost invitați reprezentanți ai mai multor formațiuni și că a încercat să îi aducă la aceeași masă inclusiv pe George Simion și Diana Șoșoacă. Aceasta a susținut că demersurile sale au urmărit apropierea suveraniștilor, nu apariția unor noi conflicte. În sprijinul afirmațiilor sale, Alexandrescu a vorbit despre relația dintre George Simion și Călin Georgescu, care a trecut prin mai multe schimbări. Cei doi au avut perioade în care au colaborat și momente în care s-au distanțat, iar Călin Georgescu și-ar fi schimbat de mai multe ori poziția față de liderul AUR. Realizatoarea a amintit inclusiv discuțiile despre o eventuală propunere a lui Georgescu pentru funcția de premier. Totodată, Alexandrescu a susținut că, după anularea alegerilor prezidențiale, Realitatea Plus a continuat să ofere spațiu reprezentanților mișcării suveraniste. Potrivit acesteia, decizia a avut și consecințe financiare pentru postul de televiziune, deoarece unele companii ar fi renunțat la contractele de publicitate.
„Anca Alexandrescu și Realitatea sunt cei care au adunat aici în platou absolut toți reprezentanții suveranismului. Dacă vă aduceți aminte, eu am fost cea care am invitat-o inclusiv pe doamna Șoșoacă și care a încercat, chiar cu George Simion în direct, să-i împac, să-și unească forțele toți suveraniștii. Domnul Călin Georgescu l-a reevaluat pe domnul George Simion de mai multe ori, poate vă aduceți aminte că relația dintre George Simion și Călin Georgescu a fost tot cu suișuri și coborâșuri. Întâi s-au înțeles bine, au vrut să-l propună premier, după care domnul Georgescu a zis că nu mai, s-a detașat de ei, după care iar l-a reevaluat.
Realitatea și Anca Alexandrescu sunt cei care, atunci când alegerile au fost anulate, s-au pus în slujba suveranismului din România și a suveraniștilor din România, cu orice risc. Audiența aia despre care vorbiți voi și pe care noi am arătat-o, așa cum am mai spus, ne-a adus nu mai multă publicitate, ci mai puțină, pentru că mari companii din România au anulat contractele de publicitate pentru că noi susțineam valul suveranist.”
Realizatoarea TV a continuat explicând că George Simion și Călin Georgescu au fost invitați la Realitatea Plus încă din 2020, când nu aveau susținerea de care s-au bucurat ulterior. Alexandrescu a respins ideea că postul ar fi făcut acest lucru exclusiv pentru audiență și a amintit că, la momentul respectiv, o parte dintre cei care îi susțin astăzi pe cei doi nici măcar nu îi urmăreau. Aceasta a vorbit și despre sancțiunile primite de Realitatea Plus, susținând că postul a fost amendat în repetate rânduri pentru susținerea acordată AUR și mișcării suveraniste. Alexandrescu a amintit de caravana medicală, de pierderea licenței de radio, de ridicarea licenței TV și de amenzile care, potrivit declarațiilor sale, au ajuns la sute de mii de euro.
Un alt moment amintit a fost campania prezidențială în care George Simion a candidat împotriva lui Nicușor Dan. Realizatoarea a susținut că Realitatea Plus a fost postul care a oferit spațiu public trio-ului format din Călin Georgescu, George Simion și Anamaria Gavrilă, lucru pe care îl consideră relevant în discuția despre cine a încercat să unească mișcarea suveranistă.
„Sunt aceleași care i-au dat oportunitatea atât lui George Simion, cât și lui Călin Georgescu încă din 2020 să apară aici la Realitatea Plus. Sigur că sunt unii care spun: Ați făcut-o pentru rating. Păi când am început noi să-i invităm pe Călin Georgescu și pe Simion, voi nici măcar nu vă uitați la ei, mulți dintre ei. Unii chiar îi înjurați. Mai mult de atât, sunt unii dintre voi care poate știți, care vă uitați de foarte mulți ani de zile, că Realitatea Plus a pus în spatele AUR și a luat multe amenzi, nu de la campania din 2024, dinainte, cu caravana medicală, am pierdut licența de radio, ne-au ridicat licența de TV, știți foarte bine că am luat sute de mii de euro amenzi. Mai mult de atât, când a fost vorba să candideze George Simion împotriva lui Nicușor Dan, Realitatea Plus a fost cea care a dat platformă trio-ului Călin Georgescu, George Simion, Anamaria Gavrilă. Deci când vorbim despre dezbinare, cred că trebuie să vă amintiți toate lucrurile acestea. Realitatea a fost cea care i-a unit.”
Cum ar fi contribuit Anca Alexandrescu la întâlnirea dintre George Simion și Călin Georgescu
Anca Alexandrescu a vorbit și despre eforturile pe care susține că le-a făcut pentru a-i apropia pe George Simion și Călin Georgescu într-o perioadă în care relațiile dintre aceștia se răciseră. Realizatoarea TV a afirmat că a insistat luni de zile pe lângă ambele părți pentru reluarea dialogului și pentru găsirea unei variante prin care reprezentanții mișcării suveraniste să își unească din nou forțele. Potrivit acesteia, discuțiile au avut loc înaintea momentului în care s-a vorbit despre un posibil guvern condus de Adrian Veștea. Alexandrescu a legat aceste demersuri de întâlnirea dintre George Simion și Călin Georgescu din apropierea Bibliotecii Naționale, dar și de apariția ulterioară a lui Georgescu la Realitatea Plus și la Ion Cristoiu, unde a vorbit despre ideea unui guvern de uniune națională.
„Tot eu am fost cea care a insistat luni de zile înainte de momentul cu guvernul Veștea, pentru că relațiile dintre George Simion și Călin Georgescu se răciseră, am insistat și de o parte și de cealaltă să se întâlnească și să-și unească forțele din nou. Așa a apărut acea întâlnire pe care ați văzut-o în apropierea Bibliotecii Naționale. Așa a apărut și venirea domnului Georgescu, care a fost aici în platou și la Ion Cristoiu a vorbit despre acel guvern de uniune națională.”
Maricel Păcuraru și libertatea editorială. „Niciodată nu mi-a impus o anumită linie”
Anca Alexandrescu a răspuns și celor care susțin că pozițiile sale publice ar fi dictate de Maricel Păcuraru. Realizatoarea TV a explicat că îi este recunoscătoare pentru sprijinul primit în perioadele dificile și că nu intenționează să se dezică de oamenii alături de care a lucrat. Aceasta a vorbit despre momentul în care, potrivit declarațiilor sale, Florian Coldea ar fi urmărit-o și ar fi amenințat-o din cauza dezvăluirilor făcute. Alexandrescu a susținut că atât Maricel Păcuraru, cât și angajații postului Realitatea Plus au suportat presiuni pentru susținerea acordată lui Călin Georgescu, lui George Simion și mișcării suveraniste. În același timp, a precizat că relația profesională cu omul de afaceri nu a însemnat că au avut întotdeauna aceleași opinii, inclusiv în ceea ce îl privește pe președintele AUR.
Realizatoarea TV a insistat că a beneficiat de libertate editorială și că nu i s-a impus ce să spună sau ce poziții să adopte. De altfel, Alexandrescu a recunoscut că neîncrederea sa în George Simion exista de mai mult timp și că experiențele din anii trecuți au făcut-o să privească diferit relația cu liderul AUR.
„Domnul Maricel Păcuraru, să știți că este același care a pus la bătaie tot. Pentru cei care mă acuzați că fac jocul lui Maricel Păcuraru, am spus foarte clar: eu fac parte din această familie și voi face parte indiferent de consecințe. Au fost oamenii care mi-au întins o mână, Maricel Păcuraru a fost cel care a stat în spatele meu când Coldea mă vâna și mă amenința pe toate canalele împreună cu gașca lui pentru dezvăluirile pe care le-am făcut. Acum vreau să vă spun un lucru: eu cu domnul Păcuraru nu am întotdeauna aceeași opinie. Dar niciodată și niciodată nu mi-a impus o anumită linie sau să spun anumite lucruri. A fost foarte clar, când am spus că nu sunt de acord cu anumite lucruri, am spus: de aici și până aici sunt de acord, de aici încolo nu. Mi-a acordat libertate totală și sprijin total pentru a spune și a face ce am gândit eu cu mintea mea. Vă mărturisesc că nici în privința lui George Simion n-am avut opinii asemănătoare. Pentru că având experiența din anii trecuți cu George Simion, încrederea mea în el era zdruncinată.”
Liviu Dragnea, Florian Coldea și George Simion. Acuzații despre relațiile din trecut și programul AUR
Într-o altă parte a emisiunii, Anca Alexandrescu a vorbit despre Liviu Dragnea și despre schimbarea de atitudine a fostului lider PSD față de George Simion. Realizatoarea TV a amintit că Dragnea făcuse în trecut afirmații dure despre președintele AUR, pe care îl prezentase drept un produs al lui Florian Coldea, pentru ca ulterior să îl considere un bun suveranist.
Alexandrescu a adus în discuție și presupuse legături de afaceri între Liviu Dragnea și persoane apropiate lui Florian Coldea. Aceasta a susținut că fostul președinte PSD s-ar fi asociat într-o firmă din domeniul energiei cu prieteni și asociați ai lui Coldea, motiv pentru care ar fi încetat să îl mai invite în emisiune.
„Am văzut chiar că și domnul Dragnea l-a reevaluat pe domnul Simion. Dintr-o dată îl consideră un bun suveranist, după ce în 2023 spunea aici la mine în platou că i-a spus lui Coldea și întâi Kelemen Hunor că domnul Simion este produsul lui Coldea. Desigur, domnul Dragnea a stat la masă cu domnul Coldea și știți foarte bine că nu l-a mai invitat la emisiune de când am aflat că s-a asociat în firma de energie cu prietenii domnului Coldea și cu asociații domnului Coldea.”
În continuarea declarațiilor, Anca Alexandrescu a susținut că Liviu Dragnea și Darius Vâlcov ar fi contribuit la redactarea unei părți din programul AUR. Realizatoarea TV a legat această afirmație de schimbarea de atitudine a fostului lider PSD față de George Simion, explicând că fiecare are dreptul să își reevalueze opiniile despre oamenii politici. Alexandrescu a făcut o comparație între Liviu Dragnea, Călin Georgescu și propria persoană, susținând că, dacă ceilalți și-au putut schimba poziția față de președintele AUR, același drept trebuie să îi fie recunoscut și ei.
„Sigur înțeleg pe domnul Dragnea că l-a reevaluat pe domnul Simion pentru că știu. O parte din programul AUR a fost redactat de el împreună cu Darius Vâlcov. E de înțeles lucrul acesta. Dar chiar și domnul Dragnea are dreptul să reevalueze pe cine dorește. Așa cum și domnul Georgescu. Așa că și eu am același drept să reevaluez.”
Mesaj dur pentru cei care o jignesc pe rețelele sociale. Anca Alexandrescu: „Când îl susțineam pe George Simion, atunci n-ați văzut lucrurile acestea?”
Anca Alexandrescu a vorbit și despre mesajele jignitoare pe care susține că le primește de când a început să critice anumite decizii și comportamente ale lui George Simion. Realizatoarea TV le-a cerut celor care o atacă să explice de ce nu aveau aceleași obiecții în perioada în care îl susținea public pe liderul AUR și apăra mișcarea suveranistă. Aceasta a criticat comportamentul agresiv al unor susținători, dar a precizat că nu îi pune pe toți suveraniștii în aceeași categorie. Alexandrescu a vorbit despre oamenii care își exprimă opiniile civilizat, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ea, și a făcut diferența între aceștia și persoanele care folosesc jignirile în disputele publice.
Realizatoarea TV a amintit și faptul că unii dintre cei care o critică astăzi o atacau în trecut pentru că îl susținea pe George Simion, pe care îl considerau atunci un trădător al lui Călin Georgescu. Alexandrescu a insistat că există limite peste care nu este dispusă să treacă atunci când vine vorba despre atacurile personale.
„Mă gândesc însă la dumneavoastră, cei care mă jigniți și mă faceți strâmbă, urâtă. Nu pot să reproduc pe post mizeriile pe care le postați. Dar oare când îl susțineam pe George Simion și când susțineam AUR-ul și când vă susțineam pe voi, atunci n-ați văzut lucrurile acestea? Sau doar pentru că nu spun ceea ce vreți voi să auziți mă vedeți și mă faceți acum în fel și chip? Să știți că comportamentul pe care îl aveți nu este cu nimic diferit de cel al șefului de galerie. Nu generalizez. Pentru că sunt foarte mulți suveraniști, oameni civilizați, cu bun simț, care pot să-și exprime o opinie alta decât a mea, într-un mod civilizat. Știți proverbul acela? Ce face omul face și maimuța. Nu vă place să fiți jigniți, nu? Cum nu v-a plăcut nici când ați fost făcuți pleava societății și am fost singura care v-a apărat. Și în continuare consider că nu despre asta este vorba, ci de o mână de oameni frustrați, supărați, îngenunchiați de ceea ce li se întâmplă de 36 de ani. Unele jigniri le pot accepta, altele sunt inadmisibile și nu le voi accepta niciodată și nu voi trece peste ele.”
Anca Alexandrescu spune că i-a scris Cristelei Georgescu când soțul acesteia a avut probleme cu autoritățile
În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a răspuns mesajelor prin care i se cere să facă primul pas pentru refacerea relațiilor cu familia Georgescu. Realizatoarea TV a susținut că nu a întrerupt orice legătură cu Cristela Georgescu și că i-a trimis mesaje în momentele dificile prin care a trecut Călin Georgescu. Alexandrescu a relatat că i-a scris soției fostului candidat prezidențial atât în ziua în care acesta a fost inițial reținut, cât și în ziua în care a fost arestat, deși în acele momente se afla în afara țării. Nu a oferit alte detalii despre conținutul mesajelor, dar a dorit să clarifice faptul că a păstrat legătura cu Cristela Georgescu.
„Apropo de mesajele pe care le primesc, că ar trebui să las eu de la mine și că ar trebui să fac primul pas. Vă mărturisesc că atât în ziua în care a fost inițial reținut domnul Georgescu, cât și în ziua în care a fost arestat, deși eram plecată din țară, i-am scris doamnei Cristela Georgescu. Ca să fie foarte clar.”
Atac la cei despre care susține că au stat la masă cu Florian Coldea și Laura Codruța Kövesi
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur și la adresa unor persoane pe care le acuză că ar fi colaborat în trecut cu reprezentanții așa-numitului stat paralel. Realizatoarea TV a făcut referire la perioada în care Traian Băsescu se afla în centrul vieții politice și la cei care, potrivit declarațiilor sale, ar fi participat la discuții cu Florian Coldea și Laura Codruța Kövesi. În acest context, Alexandrescu i-a criticat pe cei care îl atacă în prezent pe Maricel Păcuraru. Ea a susținut că omul de afaceri nu ar fi făcut parte din cercul celor care colaborau cu statul paralel, ci ar fi fost una dintre persoanele afectate de acțiunile acestuia. Realizatoarea TV a vorbit și despre presupuse câștiguri financiare obținute de persoane care ar fi avut legături cu Florian Coldea și fosta conducere a DNA.
„Acum, am un mesaj pentru ticăloșii care au stat la masă cu Coldea și Kövesi și puneau țara la cale pentru a-l face președinte pe Băsescu. Am văzut că muriți de grija lui Păcuraru. Mă, Păcuraru nu a stat la masă cu statul paralel. Statul paralel l-a băgat în pușcărie. Și justiția de astăzi a constatat că a făcut pușcărie degeaba. Degeaba! Și că au fost niște abuzuri. Dar voi ticăloșilor ați făcut sute de milioane de euro din banii poporului român, stând la masă cu Kövesi și cu Coldea, ca să vă țineți iubitele, nevestele și amantele în Mykonos, Nisa, Monte Carlo și alte locații de lux.”
Robert Turcescu și Victor Ciutacu, criticați de Anca Alexandrescu. Ce spune despre fotografiile cu George Simion
Realizatoarea TV a continuat atacurile și la adresa unor persoane din presă, printre care Robert Turcescu și Victor Ciutacu. În cazul lui Turcescu, Alexandrescu a criticat faptul că acesta ar fi aprobat comportamentul lui George Simion și a amintit de apropierea jurnalistului din trecut de Traian Băsescu. Totodată, a vorbit despre schimbarea poziției lui Turcescu față de Călin Georgescu, pe care l-ar fi criticat înaintea alegerilor din 2024. Nici Victor Ciutacu nu a fost ocolit. Anca Alexandrescu a făcut referire la relația acestuia cu Sebastian Ghiță și a lansat acuzații legate de proveniența banilor din care ar fi susținută activitatea jurnalistului. Realizatoarea TV a amintit și că unele persoane care o critică acum ar fi apelat în trecut la ea pentru a publica dezvăluiri despre Florian Coldea. În aceeași parte a intervenției, Alexandrescu a făcut referire și la un „Dănuț”, despre care a spus că ar fi preocupat de Maricel Păcuraru și de activitatea acestuia.
„Aud că Turcescu aplaudă mitocăniile lui Simion. Nu mă miră, pentru că el a fost sluga de serviciu a celui mai mare mitocan al țării, Traian Băsescu. Deci e normal. Marele suveranist Turcescu, care înainte de alegerile din 2024 îl făcea pe Călin Georgescu în fel și chip, a, l-a reevaluat între timp. Cum și domnul Georgescu l-a reevaluat pe Robert Turcescu. Am auzit că și Ciutacu aplaudă de pe margine. Se neacă în propria ură. Râde ciob de oală spartă, domnul Ciutacu, care trăiește din banii lui Sebastian Ghiță, făcuți împreună cu statul paralel. Măi fetițelor, când eu am făcut dezvăluirile despre Coldea, mă sunați disperați și mă rugați să public eu prima, pentru că voi n-aveați curaj, pentru că vă era frică, o să vă scoată Coldea scheleții din dulap. Bag de seamă că aveți coșmaruri, măi băieți”, a continuat aceasta.
Anca Alexandrescu a vorbit apoi despre existența unor fotografii în care George Simion ar apărea alături de diferite persoane din spațiul politic. Aceasta a precizat că nu intenționează să publice imaginile, însă anumite declarații recente ale liderului AUR i le-au readus în atenție. În special, realizatoarea a făcut referire la o afirmație a lui Simion despre Marius Lulea, pe care acesta l-ar fi considerat prea pro-european. Alexandrescu a amintit și declarații făcute în trecut de Liviu Dragnea și Sorin Ovidiu Vîntu despre originile unor partide politice. În acest context, a susținut că nu intenționează să publice toate informațiile de care dispune, dar consideră că are dreptul să își pună întrebări despre relațiile dintre anumite persoane.
„Eu nu mă apuc să arăt pozele cu Simion, Mungiu și Nicușor Dan și nici pozele cu Simion și Băsescu. Dar când am auzit că a zis domnul Simion că domnul Lulea e prea pro-european, mi-am adus aminte de ele. Ce să zic. Sigur că n-o să dau nici ceea ce a spus Dragnea, dar nici ceea ce a spus Sorin Ovidiu Vîntu, că cele două partide, USR și AUR, sunt opera lui Florian Coldea. Dar un semn de întrebare pot să am. Am un talent, se pare, să scot mizeria la suprafață, iar în aceste zile ea se vede perfect. Nu, nu ăsta este suveranismul pe care eu mi-l doresc. Nu, nu asta este țara pe care eu mi-o doresc.”
Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și posibilele schimbări din AUR. Ce se întâmplă în interiorul partidului
Anca Alexandrescu a abordat și posibilele tensiuni din conducerea AUR. Aceasta a susținut că Dan Dungaciu ar fi primit noi responsabilități din partea lui George Simion și că ar urmări să obțină o funcție în Senat. Potrivit informațiilor pe care realizatoarea TV afirmă că le deține, Dungaciu ar fi interesat inclusiv de poziția ocupată de Petrișor Peiu. Alexandrescu a vorbit și despre situația lui Peiu, despre care a afirmat că ar fi început să deranjeze anumite persoane din AUR. În acest context, nu a exclus posibilitatea ca acesta să fie următorul vizat de schimbările din formațiune.
„Am înțeles că domnul Dungaciu a fost mai nou mandatat de către George Simion să-i preia toate atribuțiile. Eu acum înțeleg de ce domnul Dungaciu vrea alegeri anticipate, căci am auzit că vrea să fie senator și vrea să ia funcția domnului Peiu de la Senat. Pentru că, înțeleg că domnul Peiu a început să deranjeze la AUR. Posibil să fie următorul. Nu știu cât va dura.”
Realizatoarea TV a făcut referire și la posibile reașezări politice în zona conservatoare, menționând o apropiere între Partidul Conservator și Claudiu Târziu. Alexandrescu a vorbit despre această posibilă colaborare în contextul discuțiilor despre apariția unor noi proiecte politice în zona suveranistă.
Tot în această parte a emisiunii, realizatoarea a menționat că a auzit informații potrivit cărora CNN ar fi fost cumpărată de un prieten al lui Donald Trump, fără să ofere alte detalii despre această tranzacție.
„Înțeleg că primul pas spre suveranism este alierea Partidului Conservator cu suveranistul Claudiu Târziu”, a declarat Anca Alexandrescu.
Dispute în AUR Gorj. Anca Alexandrescu cere explicații despre numirile din partid
În continuarea intervenției, Anca Alexandrescu a făcut referire la o postare pe care susține că a văzut-o pe rețelele sociale. Mesajul ar fi fost publicat de o femeie despre care realizatoarea TV a înțeles că face parte din AUR Gorj și ar fi conținut afirmații despre o posibilă numire în conducerea organizației județene. Potrivit Alexandrescu, în postarea respectivă s-ar fi făcut referire și la sumele oferite de persoanele interesate de funcția de conducere. Realizatoarea TV a cerut explicații despre sensul acestor afirmații și a adus în discuție inclusiv donațiile făcute în conturi destinate viitorului copiilor.
„Dar am văzut că a spus domnia sa acolo, în postare, că domnul Lulea ar fi vrut să pună pe nu știu cine la șefia Gorjului, cineva care dădea mai mult, adică să înțeleg așa... că a intervenit domnul George Simion. Adică, să înțeleg, doamnă, dumneavoastră dați mai puțin? Poate v-ați exprimat greșit, poate sau poate sunteți printre cei care băgați în cont pentru viitorul copilului la zilele de naștere.”
Cazul Bogos și întâlnirile cu George Simion. Ce spune Anca Alexandrescu despre fotografiile pe care le deține
Un alt subiect abordat în emisiune a fost cazul Bogos. Anca Alexandrescu a explicat că îl invitase pe acesta să participe la emisiune pentru a confirma sau infirma informațiile prezentate anterior în stenograme, dar și declarațiile făcute de avocatul său. Potrivit realizatoarei TV, Bogos ar fi fost dispus să vină în platou, însă numai cu condiția să discute despre problemele de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Alexandrescu a relatat că Bogos i-ar fi transmis producătoarei emisiunii că s-a întâlnit cu George Simion o dată sau de două ori. Una dintre întâlniri ar fi avut loc în perioada pandemiei, posibil la Asociația Țara Mea, iar cealaltă ar fi fost legată de oferirea unor ouă pentru sinistrați. În același timp, acesta ar fi precizat că nu dorește să îi creeze probleme liderului AUR. Realizatoarea TV a susținut că ar fi existat presiuni în legătură cu acest subiect și că deține fotografii cu ouăle și puii oferiți din partea Valbet. Alexandrescu a insistat că aceste imagini susțin informațiile prezentate anterior.
„Domnul Bogos, pe care îl invitasem în această seară să confirme sau să infirme ceea ce am arătat în stenogramele de joi și ceea ce a spus avocatul domniei sale. A anunțat-o pe producătoarea mea că ar participa la emisiune, dar doar dacă vorbește despre problemele de la ANSVSA, spunându-i că s-a întâlnit cu domnul Simion o dată, de două ori, o dată în pandemie, probabil la acea întâlnire de la Asociația Țara Mea și a doua oară când i-a dat ouăle pentru sinistrați. Dar că nu vrea să-i creeze belele lui George Simion. Înțeleg că au făcut presiuni. Adevărul tot acela rămâne, să știți. Nu va schimba nimeni cu nimic, pentru că sunt și fotografiile cu ouăle și puii care s-au dat din partea Valbet.”
Anca Alexandrescu, despre șansele unui nou guvern și varianta Adrian Veștea: „Peste 50% din punctul meu de vedere”
Într-o altă parte a emisiunii, Anca Alexandrescu a analizat situația politică și posibilitatea formării unui nou guvern. Potrivit informațiilor sale, șansele ca acesta să obțină susținerea necesară ar fi crescut și ar fi depășit pragul de 50%. Realizatoarea TV a precizat însă că rezultatul depinde în mare măsură de discuțiile politice care urmau să aibă loc și că nu își dorește ca această formulă guvernamentală să treacă. Alexandrescu a făcut o distincție între actualul scenariu politic și varianta unui executiv condus de Adrian Veștea, pe care a susținut-o în trecut. Aceasta a explicat că și-ar fi dorit ca un asemenea guvern să se formeze, deoarece considera că ar fi oferit AUR posibilitatea de a participa la guvernare și de a obține o recunoaștere politică oficială.
„Acum au crescut șansele ca guvernul să treacă, vă spuneam și mai devreme, peste 50% din punctul meu de vedere în acest moment. Nu știu dacă va trece. Va depinde foarte mult și de discuțiile de mâine. Am auzit că ar exista majoritate și vreau să fie foarte clar: nu-mi doresc ca acest guvern să treacă.”
În ceea ce privește varianta Adrian Veștea, Anca Alexandrescu a susținut că un asemenea executiv nu ar fi urmat programul lui Ilie Bolojan. În același timp, intrarea AUR la guvernare ar fi permis partidului să obțină președinția Senatului și să fie recunoscut oficial drept un partener de discuții. Realizatoarea TV a insistat că această recunoaștere ar fi avut o semnificație politică importantă pentru formațiunea condusă de George Simion, deoarece ar fi reprezentat o validare venită de la Cotroceni.
„Dar mi-aș fi dorit ca guvernul Veștea să treacă. Și am să explic din nou de ce. Pentru că mare parte din ceea ce am spus atunci se întâmplă acum. Dacă guvernul Veștea ar fi trecut, sută la sută Veștea nu ar fi mers pe programul lui Bolojan. Doi, AUR-ul ar fi pus piciorul la guvernare și ar fi avut președinția Senatului.”
„Și mai mult de atât, ar fi căpătat validarea oficială de la Cotroceni că este un partener cu care se poate sta la discuții și pe care te poți baza.”
„V-am spus că va urma o campanie de dezbinare a suveraniștilor”. Ce spune despre Ilie Bolojan și o nouă mișcare conservatoare
Anca Alexandrescu a susținut că anticipase încă din vară apariția unei campanii de dezbinare a mișcării suveraniste. Realizatoarea TV a făcut trimitere la emisiunea din 28 iunie, în care l-a avut invitat pe Călin Georgescu, afirmând că evoluțiile ulterioare i-au confirmat previziunile. Potrivit acesteia, după acel moment au început atacurile la adresa sa, a postului Realitatea Plus și a lui Maricel Păcuraru. Alexandrescu a vorbit și despre distanțarea lui Călin Georgescu și a lui George Simion de Realitatea Plus. Ea a precizat că fiecare dintre cei doi și-a ales propriul drum și că nu își poate asuma responsabilitatea pentru deciziile lor. În schimb, consideră că efectele acestor hotărâri sunt vizibile în interiorul mișcării suveraniste.
„V-am spus atunci, după emisiunea cu Călin Georgescu, din 28 iunie, că se va întâmpla următorul lucru: va urma o campanie de dezbinare a suveraniștilor și a început evident atacarea mea, a Realității Plus, a lui Maricel Păcuraru și injectarea lui Călin Georgescu și a lui George Simion în contra noastră. Acum fiecare judecă cu capul lui. Fiecare ia deciziile pe care le dorește. A fost alegerea domnului Georgescu să se separe în acest drum de noi, cum și alegerea lui George Simion este să se separe de noi. Numai că acțiunile se văd.”
Realizatoarea TV a continuat analiza politică și a amintit că anticipase menținerea lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului pentru o perioadă mai lungă decât se așteptau unii dintre adversarii săi. Alexandrescu a susținut că această previziune s-a confirmat, în condițiile în care Bolojan se afla în continuare la Palatul Victoria la mijlocul lunii octombrie.
În același timp, aceasta a vorbit despre posibilitatea apariției unei noi mișcări conservatoare sau naționaliste, care ar urma să atragă persoane din mai multe zone politice. Potrivit declarațiilor sale, un asemenea proiect ar putea avea ca efect slăbirea AUR.
„Ilie Bolojan, v-am spus că va rămâne multe luni bune, până în toamnă la guvernare și iată suntem la mijlocul lunii octombrie și Ilie Bolojan este în continuare acolo. Și că va urma, după ce probabil vor reuși să pună un guvern, să se înființeze o mișcare conservatoare, cum îi spun ei, acel naționalist sănătos, care va aduna oameni din mai multe locuri și vor lucra la săparea AUR-ului.”
Anca Alexandrescu: „Fără Călin Georgescu, Simion n-ar fi luat atâtea voturi”
Spre finalul intervenției, Anca Alexandrescu a revenit la relația dintre George Simion și Călin Georgescu și la rolul pe care fostul candidat prezidențial l-ar fi avut în creșterea electorală a AUR. Realizatoarea TV a susținut că rezultatul obținut de liderul partidului nu poate fi explicat fără sprijinul lui Călin Georgescu și că acesta ar fi contribuit decisiv la numărul de voturi primit de Simion. Alexandrescu a făcut apoi una dintre cele mai dure afirmații ale emisiunii, referitoare la sentimentele pe care George Simion le-ar avea față de Călin Georgescu. Potrivit realizatoarei TV, liderul AUR nu l-ar iubi pe fostul candidat prezidențial, ci s-ar teme că acesta și-ar putea schimba din nou poziția față de el.
„Vedeți dumneavoastră, AUR și George Simion n-ar fi fost astăzi ce sunt, nu datorită Realității. Ci datorită lui Călin Georgescu. Fără Călin Georgescu, Simion n-ar fi luat atâtea voturi, în vecii vecilor, nu. George Simion nu-l iubește pe Călin Georgescu. Dar este îngrozit de faptul că într-o zi, poate domnul Georgescu o să îl reevalueze din nou.”
Cristela Georgescu, interviul la Alex Jones și posibilitatea unei candidaturi
Anca Alexandrescu a vorbit și despre apariția Cristelei Georgescu într-un interviu acordat lui Alex Jones. Realizatoarea TV a afirmat că s-a bucurat să o vadă pe soția lui Călin Georgescu și a criticat reacțiile negative apărute după interviu. Aceasta a precizat că nu are niciun motiv să o atace pe Cristela Georgescu și că aceeași atitudine o are și față de Ilinca Simion. Alexandrescu a explicat că interviul Cristelei Georgescu nu a reprezentat o surpriză pentru ea, ci mai degrabă o confirmare a unor lucruri pe care le bănuia deja. În ceea ce privește posibilitatea ca soția fostului candidat prezidențial să intre în politică, realizatoarea TV s-a arătat rezervată și a susținut că nu crede că aceasta are în vedere o candidatură.
Potrivit interpretării sale, prezența publică a familiei Georgescu ar putea avea legătură cu dorința de a nu lăsa altor persoane posibilitatea de a ocupa spațiul politic în care cei doi au devenit cunoscuți.
„M-a bucurat să o văd pe doamna Cristela Georgescu în interviul de la Alex Jones, cu toată încercarea unora de a-l denigra și pe Alex Jones, de a spune cine este, de a o denigra pe doamna Georgescu. Și nu. Niciodată n-am să spun niciun cuvânt urât despre doamna Cristela Georgescu, pentru că nu am de ce. Niciodată n-am să spun absolut niciun cuvânt urât despre Ilinca Simion. Pentru mine interviul doamnei Cristela Georgescu, deși pentru unii a fost o surpriză, pentru mine a fost doar o confirmare. Habar n-am dacă se va pune problema la un moment dat de vreo candidatură. Mă îndoiesc că are în cap lucrul acesta doamna Georgescu. Cred mai degrabă că doamna Georgescu și domnul Georgescu au înțeles că dacă nu țin spațiul ocupat, se folosesc alții de el.”
Mesaj pentru românii care au ieșit la proteste în sprijinul lui Călin Georgescu
În încheierea intervenției, Anca Alexandrescu le-a transmis un mesaj românilor care au participat la protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu. Realizatoarea TV i-a felicitat pe cei care au ieșit în stradă din convingere, atât în România, cât și în diaspora, dar a făcut o distincție între aceștia și persoanele despre care susține că ar fi participat la manifestații la îndemnul unor partide politice. Alexandrescu a criticat comportamentul celor care, în opinia sa, ar fi folosit protestele pentru a obține fotografii, vizibilitate și voturi. La final, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a revenit la ideea că tensiunile din ultima perioadă au scos la iveală adevăratul caracter al unor persoane.
„Îi felicit pe toți românii adevărați și din țară și din diaspora care au ieșit la proteste în sprijinul lui Călin Georgescu, dar nu pe cei care au fost trimiși de la partid să facă poze și postări pentru a obține voturi. Nu mai am de spus decât atât: în aceste momente se vede cine este om cu „O” mare și om cu „o” mic”.
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