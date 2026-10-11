Anca Alexandrescu îi pune la zid pe cei care o atacă: „Ați făcut sute de milioane de euro din banii poporului român”

Publicat 11 oct. 2026, 21:43 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a făcut o serie de declarații dure în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, de la Realitatea Plus, în care a vorbit despre relația sa cu George Simion, tensiunile din interiorul mișcării suveraniste și legăturile cu familia Georgescu. Realizatoarea TV a explicat de ce nu mai are aceeași încredere în liderul AUR și a răspuns acuzațiilor potrivit cărora ar contribui la dezbinarea suveraniștilor. Aceasta a susținut că atât ea, cât și Realitatea Plus au încercat, de-a lungul anilor, să îi aducă împreună pe reprezentanții acestui curent politic.

Distribuie articolul