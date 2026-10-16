Boala care te poate lăsa fără dinți. Unde găsești în București o clinică de parodontologie?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 17:12

Peste un miliard de persoane suferă de boală parodontală în formă severă, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (*). Această afecțiune evoluează în tăcere și poate duce în cele din urmă la pierderea dinților. Primele semne ale parodontozei, de ce nu ar trebui ignorată sângerarea gingivală și unde găsim în București o clinică de parodontologie sunt detaliate în rândurile ce urmează.

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