Bulgaria refuză să participe la noul ajutor financiar de 70 de miliarde de euro cerut de Zelenski pentru Ucraina

Bulgaria nu va contribui la un nou pachet de sprijin financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor
Anunțul a fost făcut marți de premierul bulgar Rumen Radev, care a invocat situația economică din Europa și efectele războiului asupra statelor europene.
Solicitarea lui Zelenski a fost formulată la summitul Consiliului European de la Bruxelles, desfășurat în 15 și 16 octombrie. Liderul ucrainean a cerut fondurile suplimentare pentru apărarea țării în fața invaziei ruse, argumentând că războiul va costa Ucraina 155 de miliarde de euro în anul următor și că are nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus pentru apărare, armament și rezistența țării.
Rumen Radev exclude contribuția Bulgariei la noul pachet european
Premierul bulgar a făcut declarațiile în orașul Tvărdița, unde a fost întrebat despre solicitarea președintelui ucrainean, în contextul situației cu care se confruntă Europa.
„Cum vi se pare acest lucru, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în Europa? Bulgaria nu poate fi implicată în niciun fel în această sumă de 70 de miliarde de euro”, a declarat Rumen Radev, citat de agenția bulgară de știri BTA
Poziția anunțată de Sofia vine după ce Bulgaria a participat la mecanismul financiar european anterior destinat Ucrainei. Radev a amintit că Uniunea Europeană a aprobat anul trecut un pachet de asistență financiară în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026-2027.
Trei state membre — Ungaria, Cehia și Slovacia — au negociat să nu contribuie la costurile împrumutului respectiv. Bulgaria a participat însă la acest mecanism, iar acum premierul exclude implicarea țării într-o nouă finanțare de 70 de miliarde de euro.
Ucraina are nevoie de alte 70 de miliarde de euro pentru anul viitor
Solicitarea lui Volodimir Zelenski vine în contextul presiunilor financiare generate de război și al incertitudinilor privind sprijinul internațional. În relatarea publicată pe 16 octombrie, Reuters a arătat că liderii europeni au discutat despre nevoile financiare ale Ucrainei, în timp ce Kievul se confruntă cu atacuri rusești și cu temeri privind o eventuală reducere a sprijinului american.
La briefingul Comisiei Europene din 19 octombrie, un reprezentant al instituției a explicat că angajamentele financiare existente lasă pentru 2027 un deficit de finanțare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Calculul include cele 45 de miliarde de euro prevăzute din partea Uniunii Europene pentru anul viitor, precum și o parte dintre angajamentele partenerilor internaționali. Comisia a subliniat că acoperirea diferenței va necesita un efort comun.
Financial Times a relatat, de asemenea, că liderii europeni analizează mai multe variante pentru acoperirea necesarului de finanțare al Ucrainei. Printre opțiunile discutate se numără utilizarea unor fonduri de împrumut pentru apărare rămase nealocate, împrumuturi garantate de bugetul Uniunii sau atragerea de noi finanțări de pe piețe.
Premierul bulgar cere încetarea războiului din Ucraina
Rumen Radev a cerut oprirea conflictului și a avertizat că războiul epuizează economiile europene, contribuind totodată la tensiuni sociale și instabilitate politică.
„Încheierea (războiului) nu va fi obținută prin mijloace militare”, a declarat prim-ministrul bulgar.
Radev a deținut și funcția de președinte al Bulgariei, din 2017 până la demisia sa, în ianuarie 2026. Acesta susține că soluționarea conflictului nu poate fi obținută pe cale militară și a cerut încetarea războiului, în timp ce exclude participarea țării sale la noua finanțare europeană solicitată de Kiev.