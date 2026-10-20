Bulgaria refuză să participe la noul ajutor financiar de 70 de miliarde de euro cerut de Zelenski pentru Ucraina

Publicat 20 oct. 2026, 21:59 Actualizat 20 oct. 2026, 22:00

Bulgaria nu va contribui la un nou pachet de sprijin financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor

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