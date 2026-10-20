Ana Maria Păcuraru: Alegerile din SUA vor decide câtă putere va avea Trump

Publicat 20 oct. 2026, 20:49 Sursă Realitatea PLUS

Alegerile din SUA vor arăta cât de multă putere va avea Donald Trump în următorii doi ani. Iar miza nu ține doar de politică, ci și de prețul petrolului, care influențează economia și costul vieții în toată lumea. Pentru Europa și România, rezultatul votului contează direct: deciziile luate la Washington pot scumpi energia, pot afecta economia și pot schimba relațiile dintre marile puteri. Cu mai multe detalii vine corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru.

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