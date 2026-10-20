Ana Maria Păcuraru: Alegerile din SUA vor decide câtă putere va avea Trump

Alegerile din SUA vor arăta cât de multă putere va avea Donald Trump în următorii doi ani. Iar miza nu ține doar de politică, ci și de prețul petrolului, care influențează economia și costul vieții în toată lumea. Pentru Europa și România, rezultatul votului contează direct: deciziile luate la Washington pot scumpi energia, pot afecta economia și pot schimba relațiile dintre marile puteri. Cu mai multe detalii vine corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru.
Peste două săptămâni americanii nu îl votează pe Donald Trump, dar votul lor va decide cât de liber va putea guverna în următorii 2 ani. Istoria nu este de partea președintelui. În 37 din ultimele 41 de alegeri de la jumătatea mandatului, partidul de la Casa Albă a pierdut locuri în Camera Reprezentanților.
Anul acesta democraților le ajung 3 mandate în plus ca să preia controlul iar sondajele și piețele de pariuri îi dau favoriți. Senatul rămâne o luptă strânsă, decisă de câteva curse. Miza reală are un nume: prețul benzinei. Șase din 10 americani spun că a devenit o problemă majoră pentru familiile lor, republicanii răspund că este un cost mic pentru a împiedica Iranul să obțină arma nucleară.
Democrații transformă fiecare pompă într un panou electoral și aici este și paradoxul, pentru că o parte din această campanie o joacă de fapt Iranul, fiecare petrolier lovit urca prețul la pompă iar prețul la pompă este unul dintre puținii indicatori economici pe care alegătorul american îl vede zilnic.
De ce ne privește? O cameră controlată de opoziție înseamnă anchete, blocaje și presiune pe fiecare decizie de politică externă, de la Orientul Mijlociu până la flancul estic al NATO. Prentru Europa și pentru România, 3 noiembrie nu este doar o alegere americană, este o alegere despre cât de liberă va avea mâna Casa Albă în lume.