Linia de tramvai care leagă Elveția de Franța a fost extinsă. Trei stații noi, la Annemasse

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 10:27

Linia de tramvai 17, care conectează Geneva, din Elveția, cu localități din Franța, a fost extinsă cu 1,2 kilometri, prin adăugarea a trei stații noi în orașul francez Annemasse. Extinderea a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute și urmărește îmbunătățirea transportului public transfrontalier și reducerea dependenței de mașinile personale, potrivit publicației Le Dauphiné Libéré.

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