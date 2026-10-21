Linia de tramvai care leagă Elveția de Franța a fost extinsă. Trei stații noi, la Annemasse

Linia de tramvai 17, care conectează Geneva, din Elveția, cu localități din Franța, a fost extinsă cu 1,2 kilometri, prin adăugarea a trei stații noi în orașul francez Annemasse. Extinderea a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute și urmărește îmbunătățirea transportului public transfrontalier și reducerea dependenței de mașinile personale, potrivit publicației Le Dauphiné Libéré.
Odată cu prelungirea traseului, tramvaiul 17 ajunge mai aproape de centrul orașului Annemasse, iar călătoria de la punctul de frontieră Moillesulaz, dintre Elveția și Franța, până la noul capăt de linie durează aproximativ 12 minute.
Trei stații noi pe traseul tramvaiului dintre Geneva și Franța
Linia 17 este operată de Transporturile Publice Geneveze (TPG) și a traversat pentru prima dată frontiera franco-elvețiană în decembrie 2019. Înainte de cea mai recentă extindere, tramvaiul transporta aproximativ 11.000 de călători pe zi. Prelungirea traseului cu 1,2 kilometri și introducerea celor trei stații noi urmăresc să faciliteze deplasările în zona transfrontalieră și legăturile cu rețeaua locală de autobuze.
Proiectul include și amenajarea unei parcări de tip park-and-ride la noul capăt al liniei, potrivit Consiliului Departamental Haute-Savoie. Astfel, călătorii vor putea să își lase mașinile în parcare și să continue deplasarea cu transportul public.
România pregătește prima rețea de tram-tren, la Oradea
Dezvoltarea transportului public feroviar urban și metropolitan este avută în vedere și în România, prin proiectul primei rețele de tram-tren din țară, planificată la Oradea. Pentru acest proiect, compania Stadler și-a exprimat interesul de a livra 14 vehicule. Sistemul de tram-tren permite circulația vehiculelor atât pe infrastructura de tramvai, cât și pe anumite linii de cale ferată, facilitând legăturile dintre oraș și localitățile din zona metropolitană.