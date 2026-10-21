Donald Trump sfidează sondajele și promite rezultate spectaculoase la alegerile din SUA! Popularitatea sa a ajuns la un minim istoric

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 09:11

Președintele american Donald Trump se declară încrezător în rezultatul alegerilor intermediare din 3 noiembrie, deși popularitatea sa a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat în cele două mandate prezidențiale. Liderul de la Casa Albă a participat marți, 20 octombrie, la un miting electoral în Carolina de Nord, unde a încercat să mobilizeze alegătorii republicani și să îi convingă să îl susțină pe Michael Whatley, candidatul partidului pentru Senatul Statelor Unite. În fața susținătorilor, Trump a contestat rezultatele sondajelor și a promis că republicanii vor obține rezultate remarcabile la scrutinul din noiembrie.

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