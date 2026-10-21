Donald Trump sfidează sondajele și promite rezultate spectaculoase la alegerile din SUA! Popularitatea sa a ajuns la un minim istoric

Președintele american Donald Trump se declară încrezător în rezultatul alegerilor intermediare din 3 noiembrie, deși popularitatea sa a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat în cele două mandate prezidențiale. Liderul de la Casa Albă a participat marți, 20 octombrie, la un miting electoral în Carolina de Nord, unde a încercat să mobilizeze alegătorii republicani și să îi convingă să îl susțină pe Michael Whatley, candidatul partidului pentru Senatul Statelor Unite. În fața susținătorilor, Trump a contestat rezultatele sondajelor și a promis că republicanii vor obține rezultate remarcabile la scrutinul din noiembrie.
Donald Trump a intensificat deplasările electorale în ultimele săptămâni, parcurgând peste 46.000 de kilometri pentru a susține candidații republicani în diferite state americane. Vizita de marți a fost a doua în Carolina de Nord în ultimele două luni, într-un moment în care alegerile intermediare vor decide câtă putere politică va avea președintele american în următorii doi ani. Scrutinul va stabili configurația viitorului Congres, iar republicanii încearcă să își păstreze majoritatea în ambele camere.
Donald Trump contestă sondajele: „Veți vedea rezultate remarcabile”
În timpul mitingului organizat în orașul Greenville, Donald Trump și-a exprimat încrederea că republicanul Michael Whatley va reuși să obțină un rezultat favorabil, în ciuda sondajelor care îl plasează în urma adversarului democrat. Președintele american a susținut că cercetările sociologice nu reflectă corect sprijinul de care beneficiază candidații republicani și a încercat să îi mobilizeze pe alegători înaintea scrutinului.
„Veți vedea rezultate remarcabile. Nu ne sondează niciodată cum trebuie”, a declarat Donald Trump în fața susținătorilor din Carolina de Nord.
Michael Whatley candidează pentru locul din Senat care va rămâne vacant după retragerea republicanului Thom Tillis. Contracandidatul său este fostul guvernator democrat Roy Cooper, care conduce în sondaje cu un avans de peste 14 puncte procentuale, potrivit datelor prezentate de Reuters. Cursa electorală din Carolina de Nord este urmărită cu atenție deoarece rezultatul poate influența raportul de forțe din Senatul american.
Situația este complicată și de faptul că unele organizații republicane au decis să reducă sprijinul financiar pentru campania lui Whatley, în condițiile în care sondajele indică un avantaj important pentru candidatul democrat. Senate Leadership Fund, unul dintre principalele comitete de acțiune politică care susțin candidații republicani pentru Senat, a oprit finanțarea campaniei din Carolina de Nord la începutul lunii octombrie.
Donald Trump, la cel mai scăzut nivel de popularitate din cele două mandate
În timp ce încearcă să mobilizeze electoratul republican, Donald Trump se confruntă cu o scădere importantă a popularității. Potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, rata de aprobare a președintelui american a ajuns la 31%, cel mai redus nivel înregistrat în timpul celor două mandate ale sale la Casa Albă.
Nemulțumirea americanilor este legată în mare măsură de situația economică și de creșterea prețurilor, inclusiv a carburanților, după declanșarea războiului cu Iranul. Conform aceleiași cercetări sociologice, 68% dintre americani dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează economia. Printre cei nemulțumiți se numără și 37% dintre respondenții care se identifică drept republicani.
Datele privind votul anticipat din Carolina de Nord arată, de asemenea, o participare mai ridicată a alegătorilor democrați. Potrivit informațiilor oficiale citate de Reuters, numărul voturilor exprimate anticipat de alegătorii înregistrați ca democrați este de aproximativ două ori mai mare decât cel al republicanilor. Aceste cifre nu reprezintă însă rezultatul final al alegerilor și nu indică în mod direct opțiunea de vot a fiecărui alegător, conform Reuters.
Trump promite câte 5.000 de dolari americanilor dacă republicanii păstrează controlul Congresului
În cadrul mitingului electoral, Donald Trump a reluat una dintre promisiunile sale privind acordarea unor sume de bani americanilor. Președintele a afirmat că fiecare adult din Statele Unite ar putea primi câte 5.000 de dolari, cu condiția ca Partidul Republican să își păstreze majoritatea în Congres după alegerile din 3 noiembrie.
„Dacă pierdem, nu primiți nimic”, a avertizat Donald Trump la finalul intervenției sale.
Președintele american a vorbit și despre posibile investiții în Carolina de Nord. Secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, a anunțat în timpul evenimentului că grupul Sibelco, specializat în extracția și prelucrarea mineralelor industriale, intenționează să își extindă activitatea în stat. Oficialul nu a prezentat însă detalii concrete privind investiția. Totodată, Donald Trump a susținut că Departamentul Apărării va direcționa 1,5 miliarde de dolari către producția de cipuri semiconductoare din Carolina de Nord, fără să precizeze unde vor fi realizate investițiile sau în ce mod vor fi alocate fondurile. Alegerile intermediare din Statele Unite sunt programate pentru 3 noiembrie 2026 și vor stabili noua componență a Camerei Reprezentanților și a unei părți a Senatului, într-un moment în care republicanii încearcă să își mențină controlul asupra Congresului.