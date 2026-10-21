Booking.com, investigată de Comisia Europeană pentru anunțuri false și reclame insuficient semnalizate

Comisia Europeană a deschis o investigație oficială care vizează Booking.com, pentru a stabili dacă platforma protejează suficient utilizatorii împotriva ofertelor de cazare false și a tentativelor de fraudă. Ancheta privește și transparența rezultatelor căutărilor: autoritățile europene verifică dacă turiștii pot identifica ușor ofertele care beneficiază de o poziționare mai bună în schimbul unor plăți.
Procedura, anunțată miercuri, urmărește respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul european privind serviciile digitale, cunoscut drept DSA. Deschiderea acesteia nu reprezintă o constatare a încălcării legislației.
Anunțurile pentru cazări inexistente, în atenția Comisiei Europene
Unul dintre obiectivele investigației este evaluarea măsurilor prin care Booking.com identifică și limitează riscurile asociate ofertelor frauduloase.
Sunt vizate, între altele, anunțurile pentru proprietăți care nu există, fraudele bazate pe folosirea unei identități false și ofertele de cazare care nu respectă normele aplicabile.
Comisia Europeană va analiza dacă platforma a evaluat corespunzător aceste riscuri și dacă măsurile adoptate sunt suficiente pentru protejarea consumatorilor.
Cum pot fi folosite datele rezervărilor în tentative de phishing
Ancheta vizează și protejarea informațiilor despre rezervări și oaspeți atunci când acestea sunt transmise furnizorilor de cazare.
Autoritățile europene verifică riscul ca aceste date să fie exploatate în atacuri de tip phishing. Prin astfel de tentative, infractorii încearcă să îi convingă pe turiști să divulge informații sensibile sau să facă plăți frauduloase.
În acest context, Comisia analizează modul în care Booking.com gestionează riscurile legate de partajarea datelor cu unitățile de cazare.
Un alt punct al investigației privește felul în care sunt prezentate ofertele a căror vizibilitate în rezultatele căutării este influențată de plăți.
Unele unități de cazare pot obține o poziție mai bună pe platformă dacă acceptă să achite un comision mai mare. Comisia verifică dacă Booking.com le explică suficient de clar utilizatorilor că aceste poziționări au caracter publicitar.
Miza este transparența: turiștii trebuie să poată distinge ofertele promovate contra cost de celelalte rezultate afișate.
Prin această procedură, Comisia Europeană urmărește să stabilească dacă Booking.com și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de DSA în privința riscurilor pentru consumatori și a transparenței publicității.
Deschiderea anchetei nu anticipează concluziile acesteia și nu dovedește, în sine, existența unei încălcări a regulilor europene.