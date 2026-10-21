Booking.com, investigată de Comisia Europeană pentru anunțuri false și reclame insuficient semnalizate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 14:46

Comisia Europeană a deschis o investigație oficială care vizează Booking.com, pentru a stabili dacă platforma protejează suficient utilizatorii împotriva ofertelor de cazare false și a tentativelor de fraudă. Ancheta privește și transparența rezultatelor căutărilor: autoritățile europene verifică dacă turiștii pot identifica ușor ofertele care beneficiază de o poziționare mai bună în schimbul unor plăți.

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