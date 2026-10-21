Boeing 737 MAX 10, certificat după aproape 10 ani. Când vor începe livrările

Publicat 21 oct. 2026, 14:16 Actualizat 21 oct. 2026, 14:21

Avionul Boeing 737 MAX 10 a primit certificarea finală din partea Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), la aproape zece ani de la prezentarea modelului. Decizia, anunțată pe 20 octombrie 2026, permite producătorului american să înceapă livrările către companiile aeriene, primele aeronave fiind așteptate în 2027.

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