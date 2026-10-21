Boeing 737 MAX 10, certificat după aproape 10 ani. Când vor începe livrările

Avionul Boeing 737 MAX 10 a primit certificarea finală din partea Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), la aproape zece ani de la prezentarea modelului. Decizia, anunțată pe 20 octombrie 2026, permite producătorului american să înceapă livrările către companiile aeriene, primele aeronave fiind așteptate în 2027.
Boeing 737 MAX 10, cel mai mare model din familia MAX
Boeing 737 MAX 10 este cea mai mare variantă a familiei 737 MAX și poate transporta până la 230 de pasageri. Aeronava a fost concepută pentru a oferi companiilor aeriene o capacitate mai mare pe rutele scurte și medii, cu un consum de combustibil redus în comparație cu generațiile anterioare de avioane din aceeași clasă.
Potrivit Reuters, Boeing a primit peste 1.550 de comenzi pentru MAX 10, iar aeronava reprezintă o componentă importantă a portofoliului său de avioane comerciale. Primele livrări sunt așteptate la începutul anului 2027, compania canadiană WestJet fiind indicată drept unul dintre primii destinatari.
De ce a durat atât de mult certificarea
Procesul de certificare a fost întârziat de probleme tehnice și de controalele suplimentare introduse după accidentele mortale în care au fost implicate aeronave Boeing 737 MAX 8, în 2018 și 2019. Autoritățile americane au intensificat verificările privind proiectarea, sistemele de control și procedurile de siguranță ale avioanelor din această familie.
În septembrie 2026, FAA a amânat aprobarea modelului MAX 10 după identificarea unei probleme software care, în anumite condiții de aterizare, ar fi putut împiedica piloții să acceseze indicațiile automate de ghidare a zborului. Certificarea acordată în octombrie a venit după evaluări suplimentare și după introducerea unor îmbunătățiri de siguranță, inclusiv actualizări ale sistemelor de control al zborului și ale senzorilor de unghi de atac.
Accidentele care au afectat reputația Boeing
Boeing a fost implicată în mai multe incidente grave care au ridicat semne de întrebare privind siguranța aeronavelor sale. În 2018, un Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air s-a prăbușit în Indonezia, provocând moartea a 189 de persoane. Câteva luni mai târziu, în martie 2019, un avion similar al Ethiopian Airlines s-a prăbușit în Etiopia, iar toate cele 157 de persoane aflate la bord au murit. Anchetele au identificat probleme legate de sistemul automat de control al zborului.
În ianuarie 2024, un Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines a pierdut în timpul zborului un panou care acoperea o ieșire de urgență. Avionul a aterizat în siguranță, însă incidentul a declanșat noi investigații privind controlul calității în producția Boeing.