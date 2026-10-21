Fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, apropiat al lui Viktor Orban, a fost reținut într-o anchetă de fraudă

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, György Matolcsy, considerat un apropiat al lui Viktor Orbán, a fost reținut miercuri dimineață și dus la sediul Parchetului Central de Investigații. Ancheta vizează suspiciuni de fraudă economică și folosirea unui document fals, potrivit declarațiilor avocatului său.
Alte persoane au fost reținute în cadrul operațiunii, scrie Telex. Printre acestea se numără avocatul care reprezintă în mod obișnuit companiile lui Ádám Matolcsy, precum și un director al firmei care deține oficial o vilă din insula grecească Mykonos, asociată cu acesta.
Ce acuzații îi sunt aduse lui György Matolcsy
Avocatul fostului guvernator, Pál Batki, a declarat că anchetatorii formulează suspiciuni privind fapte care ar fi provocat prejudicii patrimoniale importante.
„Clientul meu este suspectat de fraudă economică soldată cu prejudicii patrimoniale importante și de folosirea unui înscris sub semnătură privată fals”, a precizat avocatul pentru Telex.
La momentul declarației, audierea lui Matolcsy în calitate de suspect nu începuse. Potrivit apărătorului său, aceasta era așteptată să aibă loc în cursul dimineții.
Separat, Parchetul Central de Investigații din Ungaria, cunoscut sub acronimul KNYF, a anunțat miercuri dimineață că desfășoară acțiuni coordonate într-un dosar de gestiune frauduloasă cu prejudicii deosebit de mari. Procurorii au precizat că efectuează activități procedurale în mai multe locuri, în cadrul investigației privind Banca Națională a Ungariei, MNB, confrom Reuters.
Plângere penală privind cinci proprietăți ale băncii centrale
Investigațiile se desfășoară pe fondul verificărilor asupra modului în care au fost administrate activele băncii centrale în perioada fostei conduceri.
În septembrie, conducerea MNB a depus o plângere penală în legătură cu deprecierea valorii a cinci proprietăți imobiliare din patrimoniul instituției. Sesizarea a vizat suspiciuni de gestiune frauduloasă, gestiune neglijentă, înșelăciune și abuz în serviciu.
Ulterior, actualul guvernator, Mihály Varga, a anunțat că a transmis încă 30.000 de pagini de documente comisiei care investighează presupusele abuzuri din mandatul conducerii anterioare. El a precizat că documentele au fost predate în termenul stabilit.
Audieri în Parlament privind fundațiile MNB
Scandalul a ajuns și în atenția unei comisii parlamentare de anchetă, constituită pentru a clarifica împrejurările în care au fost administrate fondurile și activele asociate băncii centrale.
La începutul lunii octombrie, comisia i-a audiat timp de peste trei ore pe Lajos Kósa și Erik Bánki. Cei doi au susținut că nu înțeleg de ce au fost convocați și au declarat că nu suspectaseră nereguli în activitatea fundațiilor MNB.
Unul dintre subiectele discutate a fost inițiativa legislativă depusă de Bánki în 2016, care urmărea să limiteze accesul, prin solicitări de informații publice, la datele despre cheltuielile fundațiilor băncii centrale. La acea dată, Kósa conducea grupul parlamentar al Fidesz.
În cadrul audierilor, Kósa a oferit explicații și despre originea formulării potrivit căreia banii transferați către fundații „și-au pierdut caracterul de fonduri publice”.
Fostul guvernator este cercetat și în dosarul Erste
György Matolcsy fusese audiat în calitate de suspect și pe 22 septembrie, într-o investigație separată, cunoscută drept dosarul Erste.
În acel caz, anchetatorii suspectează că, în 2023, persoane aflate la conducerea unor departamente ale Centrului de Supraveghere Bancară din cadrul MNB ar fi exercitat presiuni asupra unei bănci din Ungaria cu societate-mamă austriacă. Acestea ar fi acționat la ordinul superiorilor, prin folosirea abuzivă a atribuțiilor oficiale.
Matolcsy s-a prezentat atunci la audiere și a plecat în libertate. Fostul guvernator a contestat acuzațiile, însă procurorii i-au respins contestația, iar cercetările au continuat.