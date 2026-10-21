Fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, apropiat al lui Viktor Orban, a fost reținut într-o anchetă de fraudă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 13:13

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, György Matolcsy, considerat un apropiat al lui Viktor Orbán, a fost reținut miercuri dimineață și dus la sediul Parchetului Central de Investigații. Ancheta vizează suspiciuni de fraudă economică și folosirea unui document fals, potrivit declarațiilor avocatului său.

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