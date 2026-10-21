Comerțul Germania–Rusia, în declin: importurile germane au scăzut cu 96,4% față de 2021

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 15:10

Relațiile comerciale dintre Germania și Rusia s-au redus drastic după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. În prima jumătate a anului 2026, importurile germane din Rusia au fost cu 96,4% mai mici decât în aceeași perioadă din 2021, iar exporturile către piața rusă au coborât la aproximativ un sfert din valoarea de dinaintea războiului, potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică al Germaniei.

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