Comerțul Germania–Rusia, în declin: importurile germane au scăzut cu 96,4% față de 2021

Relațiile comerciale dintre Germania și Rusia s-au redus drastic după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. În prima jumătate a anului 2026, importurile germane din Rusia au fost cu 96,4% mai mici decât în aceeași perioadă din 2021, iar exporturile către piața rusă au coborât la aproximativ un sfert din valoarea de dinaintea războiului, potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică al Germaniei.
Importurile din Rusia au coborât de la 15 miliarde la circa 500 de milioane de euro
Germania a cumpărat din Rusia bunuri în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro în primele șase luni ale anului 2026. În perioada similară din 2021, valoarea importurilor ajungea la 15 miliarde de euro.
Scăderea se explică în principal prin întreruperea livrărilor de petrol și gaze rusești. Produsele alimentare, furajele, metalele și produsele chimice se numără printre mărfurile pe care Germania continuă să le importe din Rusia.
Declinul este vizibil și în sens invers. Exporturile companiilor germane către Rusia au totalizat 3,4 miliarde de euro în primul semestru din 2026, aproximativ un sfert din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2021.
Produsele farmaceutice au avut cea mai mare pondere, reprezentând 42,4% din valoarea exporturilor. Germania a mai livrat pe piața rusă utilaje, alimente și furaje, însă în cantități mai mici.
Mai puține companii germane în Rusia și firme controlate de investitori ruși în Germania
Reducerea legăturilor economice se reflectă și în numărul companiilor prezente în cele două țări.
În Germania, numărul firmelor controlate de investitori ruși a coborât de la 229 în 2021 la 76 în 2024, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Veniturile acestora s-au diminuat, în același interval, de la 25,4 miliarde de euro la 8,4 miliarde de euro.
În 2024, firmele controlate de investitori ruși reprezentau 0,2% din totalul companiilor din Germania aflate sub controlul unor investitori străini.
Și prezența economică germană în Rusia s-a restrâns. Datele Bundesbank arată că, în 2024, în Rusia mai activau 290 de companii germane, față de 481 în 2021. Veniturile anuale ale acestora au scăzut de la 38 de miliarde de euro la aproximativ 13 miliarde de euro.
Traficul aerian către Rusia, mult sub nivelul din 2019
Suspendarea zborurilor directe în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană a fost însoțită de o scădere puternică a numărului de pasageri care călătoresc din Germania spre Rusia.
În prima jumătate a anului 2026, pe aeroporturile germane au fost înregistrați aproximativ 39.900 de pasageri cu destinația Rusia. În perioada similară din 2019, numărul acestora era de aproximativ un milion.
Călătoriile aeriene între cele două țări presupun acum escale în alte state, precum Turcia.
Mai mulți cetățeni ruși au plecat din Germania decât au sosit
În primele șase luni din 2026, aproximativ 3.800 de cetățeni ruși s-au stabilit în Germania, în timp ce circa 4.400 au părăsit țara.
Situația diferă de cea din 2022, anul declanșării invaziei la scară largă, când au fost înregistrate aproximativ 12.700 de sosiri și 3.400 de plecări în rândul cetățenilor ruși.
A scăzut și numărul studenților ruși înscriși la universitățile germane. Acesta a ajuns la aproximativ 1.700, aproape la jumătate față de nivelul maxim înregistrat în 2014.