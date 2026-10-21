Sociolog bulgar, ipoteză surprinzătoare: Rusia va mai ataca în Marea Neagră până la alegerile de duminică

Cu doar câteva zile înaintea alegerilor din Bulgaria, un sociolog lansează o ipoteză surprinzătoare: atacurile din Marea Neagră, atribuite de regulă Rusiei, ar putea avea legătură cu evoluția campaniei electorale și comportamentul alegătorilor. Expertul susține că tensiunile de securitate influențează direct interesul publicului pentru politică și prezența la urne.
Sociolog bulgar: oamenii s etem de sărăcie și de război
Comentând cel mai recent sondaj de opinie privind alegerile din weekend, sociologul Dobromir Jivkov a afirmat că în Bulgaria se conturează două tendințe puternice, scrie publicația Actualno. Pe de o parte, există o nemulțumire tot mai mare a populației din cauza scăderii puterii de cumpărare și a creșterii prețurilor, iar pe de altă parte sunt preocupările privind securitatea națională și escaladarea tensiunilor în Marea Neagră.
„Nu ne-ar surprinde dacă această politizare ar duce la o prezență la vot puțin mai mare decât cea așteptată sau chiar la o prezență puțin mai mare decât cea din noiembrie 2021, când a fost de 40%”, a spus Jivkov, citat de Radio Bulgaria.
Ipoteza controversată privind Rusia și Marea Neagră
Sociologul susține că este clară corelația între atacurile din regiunea Mării Negre, faptul că, în opinia sa, autoritățile de la Sofia nu au demonstrat că pot răspunde suficient de eficient și, de aici, alimentarea preocupărilor alegătorilor față de securitatea țării.
Cu toate acestea, specialistul crede că este puțin probabil să existe noi incidente majore în Marea Neagră înainte de încheierea procesului electoral.
„Cred că Rusia nu va ataca până la turul doi de scrutin în Marea Neagră. Nu vom vedea astfel de atacuri. S-ar putea să se intensifice după aceea, dar în acest moment nu va exista o astfel de tensiune”, a declarat sociologul.
Bulgaria organizează alegeri prezidențiale pe 25 octombrie 2026, iar dacă niciun candidat nu obține majoritatea absolută, turul al doilea este Campania este dominată de teme precum securitatea națională, relația cu Rusia, inflația și nivelul de trai.
Conform sondajului din 15 octombrie 2026, perechea Iliana Iotova–Kiril Vâlcev ar obține 47,3% din voturi. Andrei Ghiurov și Gheorghi Kandev se află pe locul al doilea cu 30,6%, iar Kostadin Kostadinov și Petar Volghin pe locul al treilea cu 10,3%.