Sociolog bulgar, ipoteză surprinzătoare: Rusia va mai ataca în Marea Neagră până la alegerile de duminică

Publicat 21 oct. 2026, 20:46 Actualizat 21 oct. 2026, 20:47

Cu doar câteva zile înaintea alegerilor din Bulgaria, un sociolog lansează o ipoteză surprinzătoare: atacurile din Marea Neagră, atribuite de regulă Rusiei, ar putea avea legătură cu evoluția campaniei electorale și comportamentul alegătorilor. Expertul susține că tensiunile de securitate influențează direct interesul publicului pentru politică și prezența la urne.

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