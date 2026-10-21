Alertă MAE pentru românii care merg în Franța. Proteste și blocaje de trafic anunțate în mai multe orașe

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că sâmbătă, 24 octombrie, sunt anunțate proteste în mai multe orașe din Franța. Manifestațiile ar putea provoca blocaje rutiere și perturbări ale transportului public, feroviar și aerian.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Franța, unde sâmbătă, 24 octombrie, sunt anunțate numeroase proteste în mai multe orașe. Manifestațiile ar putea afecta circulația rutieră și transportul public, feroviar și aerian.
Proteste și posibile blocaje în mai multe orașe din Franța
Potrivit comunicatului transmis de MAE, mobilizările anunțate pentru sâmbătă ar urma să includă manifestații în centrele urbane, dar și acțiuni punctuale de blocare a traficului.
Printre zonele vizate se numără intersecțiile rutiere, sensurile giratorii, stațiile de alimentare cu carburanți, nodurile feroviare și depozitele petroliere.
În aceste condiții, sunt posibile perturbări ale transportului în comun, ale traficului rutier și feroviar, precum și ale celui aerian. Problemele ar putea fi resimțite în special în marile aglomerări urbane și în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.
De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:
* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.
Recomandările MAE pentru cetățenii români
În contextul protestelor din Franța, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară manifestații, precum și aglomerările de persoane.
De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească informațiile transmise de mass-media, pentru a se putea adapta eventualelor restricții de circulație sau modificări ale serviciilor de transport.
MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat' (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id645201679), care oferă informații și sfaturi de călătorie.