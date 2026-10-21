Alertă MAE pentru românii care merg în Franța. Proteste și blocaje de trafic anunțate în mai multe orașe

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 oct. 2026, 22:55

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că sâmbătă, 24 octombrie, sunt anunțate proteste în mai multe orașe din Franța. Manifestațiile ar putea provoca blocaje rutiere și perturbări ale transportului public, feroviar și aerian.

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