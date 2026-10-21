Gestul făcut de Putin pentru Trump înainte ca Rusia să trimită 40.000 de tone de motorină în SUA
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Vladimir Putin a aprobat eliberarea unui american încarcerat în Rusia, gest prezentat de Donald Trump drept o dovadă a relației personale dintre cei doi. Decizia vine în contextul reluării discuțiilor despre pacea din Ucraina și al unui acord prin care Moscova va trimite 40.000 de tone de motorină în Statele Unite.
Vladimir Putin încearcă să îmbunătățească relațiile cu administrația Donald Trump, în timp ce Moscova și Washingtonul reiau discuțiile privind războiul din Ucraina. În urma unei întâlniri de aproximativ trei ore cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, liderul de la Kremlin a acceptat perspectiva unor noi negocieri și a aprobat eliberarea lui Stephen Hubbard, un cetățean american în vârstă de 74 de ani, încarcerat în Rusia de peste patru ani, scrie The Guardian.
Gestul a fost prezentat de Trump drept o dovadă a relației sale cu președintele rus. În același timp, Moscova se pregătește să trimită în Statele Unite un prim transport de 40.000 de tone de motorină, în cadrul unui acord energetic care ridică semne de întrebare în privința relațiilor Washingtonului cu Kievul.
Putin l-a primit pe emisarul lui Trump la Sankt Petersburg
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff a avut loc la Palatul Constantin din Sankt Petersburg, la o zi după ce trimisul american se întâlnise cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo.
Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de reluare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, dar și asupra relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. Kremlinul a transmis că este dispus să reia discuțiile trilaterale cu Washingtonul și Kievul după data de 10 noiembrie.
Liderul rus i-a mulțumit președintelui american pentru implicarea sa în încercările de soluționare a conflictului.
„Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și președintelui Trump pentru atenția acordată chestiunilor legate de soluționarea crizei din Ucraina. Știu că președintele Trump acordă o atenție deosebită acestui subiect”, a declarat Vladimir Putin, citat de Interfax.
Posibila reluare a negocierilor nu înseamnă însă că părțile au ajuns la un acord de pace. Rămân de clarificat condițiile în care s-ar putea încheia conflictul și garanțiile de securitate pentru Ucraina.
„Din respect pentru mine”. Putin a aprobat eliberarea unui american încarcerat de peste patru ani
Unul dintre rezultatele concrete ale întâlnirii a fost eliberarea lui Stephen Hubbard, un fost profesor american în vârstă de 74 de ani, originar din Michigan. Acesta fusese condamnat la șapte ani de închisoare în Rusia, după ce autoritățile ruse l-au acuzat că a luptat de partea Ucrainei.
Donald Trump a susținut că Putin a acceptat să îl elibereze fără să solicite nimic în schimb, prezentând decizia drept un gest de respect față de el.
„Din respect pentru mine, Putin nu a cerut nimic în schimb”, a scris președintele american pe rețelele de socializare.
În timpul întâlnirii de la Sankt Petersburg, Steve Witkoff i-a mulțumit liderului rus pentru decizie și a pus accentul pe dimensiunea umanitară a acesteia.
„Vorbiți atât de mult despre faptul că președintele meu, președintele Trump, este un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule. Salut acest lucru, vă felicit și vă mulțumesc din nou”, a declarat Steve Witkoff.
Eliberarea americanului reprezintă un gest diplomatic important în contextul contactelor dintre Washington și Moscova. Potrivit relatărilor din presa internațională, Trump îi ceruse personal lui Putin să îl elibereze pe Hubbard, iar autoritățile ruse au prezentat decizia drept un gest umanitar.
Rusia trimite 40.000 de tone de motorină în Statele Unite
Apropierea diplomatică dintre cele două administrații are loc și în contextul unui acord energetic. Rusia a anunțat că va trimite în Statele Unite un prim transport de 40.000 de tone de motorină, care urmează să plece joi, 22 octombrie, potrivit informațiilor publicate de Reuters.
Acordul vine într-un moment în care Donald Trump a amânat impunerea unor noi sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusesc, în timp ce administrația sa încearcă să mențină deschise canalele de comunicare cu Kremlinul.
Livrarea de motorină arată că relațiile economice dintre cele două țări continuă să fie discutate în paralel cu negocierile politice privind Ucraina. Totuși, plecarea transportului nu înseamnă că motorina va fi descărcată în aceeași zi în Statele Unite.
Relațiile dintre Trump și Zelenski s-au deteriorat
În timp ce Washingtonul reia contactele cu Moscova, relațiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski au devenit tot mai tensionate. Președintele american l-a criticat în repetate rânduri pe liderul ucrainean, iar la Kiev există temeri că Statele Unite ar putea negocia cu Rusia fără participarea efectivă a Ucrainei.
Zelenski a insistat că viitorul țării sale nu poate fi decis în absența reprezentanților ucraineni.
„Sunt gata să negociem în orice format, pe orice subiect, dar nu discutaţi despre noi fără noi, vă rog”, a declarat președintele Ucrainei.
Temerile Kievului sunt alimentate și de perspectiva unei întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului Asia-Pacific de luna viitoare. O eventuală întrevedere ar putea oferi un nou cadru pentru discuții despre războiul din Ucraina și relațiile dintre marile puteri, însă nu există garanții că aceasta va duce la un acord.
Generalul Ben Hodges critică direcția administrației americane
Acordul privind motorina și reluarea dialogului dintre Trump și Putin au stârnit critici din partea unor foști oficiali militari americani. Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, a pus sub semnul întrebării direcția politicii Washingtonului față de Rusia.
Hodges a susținut că Donald Trump ar fi fost înclinat încă de la început să favorizeze Moscova și a declarat că și-a pierdut încrederea în administrația americană.
Criticile reflectă îngrijorările unor susținători ai Ucrainei, care se tem că apropierea dintre Washington și Kremlin ar putea slăbi sprijinul american pentru Kiev și ar putea permite Rusiei să obțină concesii fără să ofere garanții suficiente pentru încheierea războiului.
Deocamdată, eliberarea lui Stephen Hubbard, perspectiva reluării negocierilor și acordul pentru livrarea motorinei sunt semnale ale unei intensificări a contactelor dintre Rusia și Statele Unite. Rămâne însă de văzut dacă această apropiere va produce progrese concrete în direcția păcii în Ucraina.
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