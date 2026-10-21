Gestul făcut de Putin pentru Trump înainte ca Rusia să trimită 40.000 de tone de motorină în SUA

Publicat 21 oct. 2026, 20:37 Sursă The Guardian

Vladimir Putin a aprobat eliberarea unui american încarcerat în Rusia, gest prezentat de Donald Trump drept o dovadă a relației personale dintre cei doi. Decizia vine în contextul reluării discuțiilor despre pacea din Ucraina și al unui acord prin care Moscova va trimite 40.000 de tone de motorină în Statele Unite.

Distribuie articolul