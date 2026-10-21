O femeie și un bărbat au fost executați după ce s-au sărutat în moschee. Incident în Arabia Saudită

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 19:57

Un bărbat și o femeie originari din Bangladesh au fost executați în Arabia Saudită, după ce au fost condamnați pentru „acte indecente” comise într-o moschee din Mecca. Autoritățile saudite nu au precizat în mod oficial ce fapte au stat la baza condamnării la moarte. Potrivit unor informații apărute pe rețelele sociale, cei doi ar fi fost proaspăt căsătoriți și s-ar fi sărutat în lăcașul de cult.

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