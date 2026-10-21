O femeie și un bărbat au fost executați după ce s-au sărutat în moschee. Incident în Arabia Saudită

Un bărbat și o femeie originari din Bangladesh au fost executați în Arabia Saudită, după ce au fost condamnați pentru „acte indecente” comise într-o moschee din Mecca. Autoritățile saudite nu au precizat în mod oficial ce fapte au stat la baza condamnării la moarte. Potrivit unor informații apărute pe rețelele sociale, cei doi ar fi fost proaspăt căsătoriți și s-ar fi sărutat în lăcașul de cult.
Execuție în Arabia Saudită, după o condamnare pentru „acte indecente”
Cazul a stârnit reacții după ce autoritățile din Bangladesh au anunțat că au aflat despre executarea celor doi cetățeni abia după ce pedeapsa capitală fusese pusă în aplicare.
Potrivit informațiilor publicate de NEXTA și preluate de Mediafax, Ministerul de Interne al Arabiei Saudite a comunicat că un bărbat și o femeie din Bangladesh au fost executați în urma unei condamnări pentru „acte indecente” într-o moschee din Mecca.
Instituția saudită nu a oferit însă detalii despre comportamentul pentru care cei doi au fost condamnați. În mediul online au circulat informații potrivit cărora aceștia, despre care se spune că erau proaspăt căsătoriți, s-ar fi sărutat în interiorul moscheii. Această versiune nu a fost confirmată oficial de autoritățile saudite.
Bangladesh cere explicații de la autoritățile saudite
Guvernul de la Dhaka a solicitat Riadului informații suplimentare privind acuzațiile aduse celor doi cetățeni, precum și circumstanțele procesului judiciar care a dus la condamnarea și executarea lor.
Autoritățile din Bangladesh analizează, de asemenea, posibilitatea repatrierii trupurilor celor decedați, pentru ca acestea să poată fi aduse în țara de origine.
Situația are o importanță deosebită pentru Bangladesh, având în vedere că peste trei milioane de cetățeni ai acestei țări trăiesc și muncesc în Arabia Saudită.
Arabia Saudită, criticată pentru aplicarea pedepsei cu moartea
Cazul celor doi cetățeni din Bangladesh apare într-un context mai larg de controverse privind aplicarea pedepselor capitale în regatul saudit.
Tot în luna octombrie, autoritățile saudite au anulat condamnarea la moarte a unui cetățean din Sri Lanka, acuzat de blasfemie după publicarea unui comentariu pe Facebook. Decizia a venit în urma reacțiilor publice și a demersurilor diplomatice întreprinse de autoritățile din Sri Lanka.
În Arabia Saudită, infracțiunile asociate blasfemiei și renunțării la islam pot atrage, în anumite circumstanțe, pedeapsa capitală, în cadrul sistemului juridic bazat pe o interpretare strictă a legii islamice, Sharia.
Organizațiile internaționale pentru drepturile omului au criticat în repetate rânduri utilizarea legilor privind blasfemia și aplicarea pedepsei cu moartea, avertizând că acestea pot afecta libertatea de exprimare, minoritățile religioase și persoanele care contestă autoritățile.