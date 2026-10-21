Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Serbia. Închideri de artere importante și modificări ale traseelor transportului în comun

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care ajung în Serbia că, pe 22 octombrie, mai multe evenimente publice vor provoca restricții de circulație în Belgrad, închideri de artere importante și modificări ale traseelor transportului în comun.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Serbia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo. Joi, 22 octombrie, mai multe evenimente publice organizate în Belgrad vor duce la restricții de trafic, închiderea unor artere importante și devieri ale traseelor transportului în comun.
Autoritățile române recomandă călătorilor să urmărească informările oficiale din Serbia și să își organizeze deplasările în funcție de modificările anunțate, pentru a evita întârzierile.
Ce zone din Belgrad vor fi afectate de restricțiile de trafic
Potrivit atenționării transmise de MAE, restricțiile de circulație vor viza mai multe zone ale capitalei sârbe, inclusiv Novi Beograd, Arena, Stadionul Rajko Mitic și Piața Slavija.
Evenimentele cu caracter public programate pentru 22 octombrie vor impune închiderea temporară a unor artere importante și modificarea traseelor unor mijloace de transport în comun. Aceste măsuri pot afecta atât deplasările cu autoturismul, cât și călătoriile cu transportul public.
MAE le recomandă cetățenilor români să monitorizeze anunțurile autorităților locale competente, să evite zonele aglomerate și să ia în calcul posibile întârzieri atunci când își planifică traseele.
Numerele de telefon la care românii pot solicita ajutor
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Belgrad la numerele de telefon +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798.
Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii Call Center le preiau în regim de permanență.
Pentru situațiile dificile, speciale, care necesită intervenție de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425.
MAE recomandă consultarea paginilor web: https://belgrad.mae.ro / și https://www.mae.ro / și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat' (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.