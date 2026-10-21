Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Serbia. Închideri de artere importante și modificări ale traseelor transportului în comun

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 oct. 2026, 21:18

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care ajung în Serbia că, pe 22 octombrie, mai multe evenimente publice vor provoca restricții de circulație în Belgrad, închideri de artere importante și modificări ale traseelor transportului în comun.

Distribuie articolul