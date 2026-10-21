Haos în Franța după protestele soldate cu jafuri: produse Hermès și Louis Vuitton, scoase la vânzare pe trotuare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 18:18

Protestele din Franța au degenerat în jafuri și distrugeri, iar autoritățile încearcă să restabilească ordinea prin restricții de circulație și măsuri suplimentare de securitate. În Paris, produse de lux, inclusiv articole Hermès și Louis Vuitton, ar fi ajuns la vânzare pe trotuare după ce au fost furate din magazine, în timp ce comercianții își calculează pierderile. Situația a determinat și Italia să anunțe măsuri ferme, inclusiv trimiterea a 500 de militari pe străzile din Milano.

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