Haos în Franța după protestele soldate cu jafuri: produse Hermès și Louis Vuitton, scoase la vânzare pe trotuare

Protestele din Franța au degenerat în jafuri și distrugeri, iar autoritățile încearcă să restabilească ordinea prin restricții de circulație și măsuri suplimentare de securitate. În Paris, produse de lux, inclusiv articole Hermès și Louis Vuitton, ar fi ajuns la vânzare pe trotuare după ce au fost furate din magazine, în timp ce comercianții își calculează pierderile. Situația a determinat și Italia să anunțe măsuri ferme, inclusiv trimiterea a 500 de militari pe străzile din Milano.
Potrivit informațiilor prezentate de Euro News, aproximativ 3.000 de magazine din Franța au fost jefuite sau vandalizate. În paralel, nemulțumirile sociale se manifestă și în Portugalia, unde sute de persoane protestează față de costul ridicat al vieții și dificultățile legate de accesul la locuințe.
Restricții de circulație în Paris și Marsilia după violențele din weekend
Autoritățile franceze au introdus măsuri de securitate în mai multe orașe, după ce manifestațiile din weekend au fost urmate de acte de vandalism și jafuri.
În Paris, zone cunoscute pentru aglomerația lor, precum Place de la République și cartierul comercial Les Halles, au fost aproape pustii în timpul nopții. Sute de jandarmi au patrulat pe străzi pentru a se asigura că restricțiile impuse sunt respectate.
Și în Marsilia au fost introduse limitări pentru circulația minorilor, aceștia neavând voie să iasă pe străzi între orele 22:00 și 05:00. La Nisa, adolescenților le-a fost interzis accesul în centrul orașului după ora 22:00.
În ciuda măsurilor luate, nemulțumirile protestatarilor persistă. Unul dintre participanții la manifestații a criticat lipsa unui dialog cu autoritățile, susținând că oamenii au revendicări concrete care ar trebui ascultate.
Produse de lux, scoase la vânzare pe trotuarele din Paris
Unul dintre efectele cele mai vizibile ale jafurilor este apariția unor produse de lux pe piața informală. Potrivit informațiilor prezentate, persoane care ar fi intrat în posesia unor bunuri furate au încercat să le vândă inclusiv pe platforma Vinted, însă unele anunțuri ar fi fost eliminate.
Ulterior, o parte dintre produse ar fi fost scoase la vânzare direct pe trotuare.
Printre bunurile despre care s-a relatat că au dispărut din magazine în timpul violențelor se numără genți Hermès, al căror preț poate porni de la aproximativ 9.000 de euro, cufere Louis Vuitton evaluate la circa 50.000 de euro și ceasuri Rolex. Unul dintre ceasurile menționate ar fi fost găsit de un trecător lângă un coș de gunoi.
Apariția unor astfel de produse pe piața informală ridică semne de întrebare privind proveniența bunurilor și posibilitatea recuperării obiectelor furate.
Mii de magazine, afectate de jafuri și vandalism
Violențele au provocat pagube importante comercianților din Franța. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 3.000 de magazine au fost jefuite sau vandalizate în întreaga țară.
Pentru a sprijini firmele afectate, guvernul francez pregătește măsuri de ajutor destinate în special companiilor cu mai puțin de 50 de angajați. În unele localități, primăriile ar urma să acorde sprijin financiar de până la 10.000 de euro pentru refacerea spațiilor comerciale.
Pentru mulți proprietari, pagubele nu înseamnă doar pierderi materiale, ci și întreruperea activității și incertitudine privind viitorul afacerilor.
Unii comercianți au povestit că au investit ani întregi pentru a-și construi afacerile și că sunt îngrijorați atât pentru propriul viitor, cât și pentru angajații care nu își mai pot desfășura activitatea în condiții normale.
Italia trimite 500 de militari la Milano pentru a preveni noi jafuri
Situația din Franța a determinat autoritățile italiene să adopte măsuri suplimentare de securitate. Guvernul de la Roma a anunțat trimiterea a 500 de militari pe străzile din Milano, pentru o perioadă de trei luni, în scopul prevenirii jafurilor și protejării populației și a spațiilor comerciale.
În același timp, potrivit informațiilor prezentate, persoanele care participă în grup la vandalizarea magazinelor și clădirilor ar putea risca pedepse de până la 15 ani de închisoare.
Pe fondul tensiunilor, partidele de centru-dreapta au organizat o manifestație în sprijinul comercianților și pentru a transmite un mesaj împotriva unor noi acte de violență.
Măsurile de securitate vin după ce, la Milano, aproximativ 50 de manifestanți au fost arestați, dintre care 39 erau minori, potrivit datelor prezentate.
Părinții minorilor arestați, chemați la secțiile de poliție
Arestarea unui număr mare de adolescenți a provocat îngrijorare în rândul familiilor acestora. Mai mulți părinți s-au prezentat la secțiile de poliție pentru a afla ce s-a întâmplat și care sunt consecințele juridice pentru copiii lor.
Un părinte a povestit că fiul său, în vârstă de 14 ani și jumătate, mersese în zona Domului din Milano, iar polițiștii l-au contactat în cursul nopții. Potrivit relatării sale, familia a fost îndemnată să găsească urgent un avocat, în condițiile în care adolescentul ar putea fi cercetat pentru faptele de care este suspectat.
Prezența unui număr atât de mare de minori printre persoanele arestate a amplificat dezbaterea privind responsabilitatea participanților la proteste și măsurile necesare pentru prevenirea unor noi incidente.
Protestele față de costul vieții se extind în Portugalia
Nemulțumirile sociale nu se limitează la Franța și Italia. În Portugalia, sute de persoane și-au instalat corturile în centrul Lisabonei, anunțând că vor rămâne acolo până când guvernul va lua măsuri pentru reducerea presiunii financiare asupra populației.
Protestatarii cer intervenții care să ducă la scăderea costului vieții și la îmbunătățirea accesului la locuințe, într-un context în care prețurile ridicate fac tot mai dificilă găsirea unei locuințe accesibile.