Alertă la Washington. SUA își retrag personalul de la ambasada din Riad, pe fondul amenințării rebelilor houthi

Washingtonul pregătește retragerea personalului diplomatic și a familiilor acestuia din Arabia Saudită, pe fondul riscului unor noi atacuri ale rebelilor houthi, susținuți de Iran. Aeroportul din Riad a fost lovit în repetate rânduri în această lună.
Statele Unite au decis să își reducă prezența diplomatică în Arabia Saudită, pe fondul intensificării atacurilor atribuite rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran. Departamentul de Stat pregătește plecarea unor angajați și a membrilor familiilor acestora din mai multe ambasade americane din regiunea Golfului, iar măsura ar putea viza întregul personal al misiunii diplomatice din Arabia Saudită, potrivit unor oficiali americani citați miercuri de Reuters.
Washingtonul se teme de noi atacuri în Arabia Saudită
Potrivit Reuters, trei oficiali americani au declarat că Departamentul de Stat pregătește retragerea ordonată a unor angajați și a familiilor acestora din ambasadele SUA din regiunea Golfului. Doi dintre oficiali au precizat că decizia este determinată de posibilitatea reluării ostilităților, în special în contextul confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen, aliniați Iranului.
Doi dintre oficialii citați de agenția de presă au afirmat că măsura ar putea presupune plecarea întregului personal și a familiilor acestuia din cadrul misiunii americane din Arabia Saudită.
Aeroportul din Riad, vizat de mai multe atacuri
Avertismentul american vine după o serie de lovituri asupra unor obiective din Arabia Saudită. Aeroportul Internațional King Khalid din Riad a fost atacat în repetate rânduri de rebelii houthi în cursul lunii octombrie și a fost închis pe 10 octombrie, potrivit Associated Press.
Miercuri, aeroportul a reluat parțial activitatea, fiind permise un număr limitat de zboruri interne. Companiile saudite Saudia și Flynas au operat curse, în timp ce mai mulți transportatori internaționali, printre care Lufthansa și Air France, au anulat zboruri până la jumătatea lunii noiembrie.
Tot miercuri, un purtător de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită a anunțat că cinci drone lansate spre regat au fost interceptate și distruse deasupra orașului Medina. Rebelii houthi au atacat în mod repetat obiective din regat, inclusiv aeroporturi și instalații petroliere.
Ambasada SUA a emis o alertă de securitate
Ambasada americană din Riad a avertizat asupra posibilității unor noi atacuri ale rebelilor houthi pe teritoriul Arabiei Saudite, după loviturile recente, inclusiv cele care au vizat aeroportul capitalei, relatează Reuters.
Într-o alertă de securitate publicată pe 20 octombrie, misiunea diplomatică americană a precizat că angajații guvernului SUA din Arabia Saudită au nevoie de autorizare specială pentru a utiliza orice aeroport din regat, în urma atacurilor cu rachete și drone. Documentul avertiza și asupra riscului unor noi lovituri, a închiderii spațiului aerian, a anulării zborurilor și a perturbării transporturilor.