Alertă la Washington. SUA își retrag personalul de la ambasada din Riad, pe fondul amenințării rebelilor houthi

Publicat 21 oct. 2026, 23:18 Actualizat 21 oct. 2026, 23:24

Washingtonul pregătește retragerea personalului diplomatic și a familiilor acestuia din Arabia Saudită, pe fondul riscului unor noi atacuri ale rebelilor houthi, susținuți de Iran. Aeroportul din Riad a fost lovit în repetate rânduri în această lună.

Distribuie articolul