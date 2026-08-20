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Pană masivă de curent în Capitală: Aeroportul Otopeni și mai multe cartiere au rămas fără energie VIDEO

Aeroportul Otopeni, în beznă totală. Foto/Captură foto

Aeroportul Otopeni, în beznă totală. Foto/Captură foto

Scris deIulian Budusan
Publicat20 aug. 2026, 16:50
Actualizat20 aug. 2026, 16:57

O pană masivă de energie electrică a creat probleme majore în București, joi după-amiază, lăsând fără curent mai multe cartiere din Capitală. Defecțiunea a afectat direct și infrastructura critică, alimentarea fiind întreruptă inclusiv în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă - Otopeni.

O pană uriașă de curent are loc, joi, în nordul Bucureștiului și în județul Ilfov.

Au fost afectate chiar și instituții cu infrastructură critică, precum Aeroportul Otopeni.

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