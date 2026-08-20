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Social· 2 min citire
Femeie din Timiș atacată de soț, deși avea ordin de restricție. Fiica de 13 ani a intervenit să-și salveze mama
Foto/Arhivă
Un conflict domestic extrem s-a consumat în localitatea Bulgăruș, județul Timiș, unde o femeie a fost atacată cu cuțitul de soțul său, care a încălcat ordinul de protecție. În încercarea disperată de a-și salva mama, fiica lor de doar 13 ani a intervenit și l-a înjunghiat pe agresor. Ambele victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, femeia fiind transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD.
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