Scandal pe salariile profesorilor. Sindicatele amenință cu respingerea noii legi: „Respectați grilele negociate după greva din 2023”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:46

Cele trei mari federații sindicale din Educație cer partidelor să țină cont de grilele salariale stabilite în 2024, după greva generală din 2023. Dacă aceste grile nu vor fi incluse în legea salarizării unitare, sindicaliștii solicită respingerea proiectului. Ei avertizează că sistemul se confruntă deja cu o lipsă gravă de personal calificat, numărul profesorilor fără studii de specialitate ajungând la 6.300.

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