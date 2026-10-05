S-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. Cât costă acum un loc la Sala Palatului

Publicat 5 oct. 2026, 18:15 Sursă Click!

Ștefan Bănică Jr. se pregătește pentru o nouă ediție a tradiționalului său Concert de Crăciun, programat pe 5 și 6 decembrie 2026, la Sala Palatului. Spectacolul ajunge astfel la cea de-a 23-a ediție, iar biletele sunt mai scumpe față de anul trecut.

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