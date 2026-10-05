S-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. Cât costă acum un loc la Sala Palatului

Ștefan Bănică Jr. se pregătește pentru o nouă ediție a tradiționalului său Concert de Crăciun, programat pe 5 și 6 decembrie 2026, la Sala Palatului. Spectacolul ajunge astfel la cea de-a 23-a ediție, iar biletele sunt mai scumpe față de anul trecut.
Creșterea prețurilor este însă considerată de impresarul Radu Baron una rezonabilă, în condițiile în care organizarea unui astfel de show presupune o echipă numeroasă, luni de repetiții și numeroase elemente tehnice și artistice.
Cât au ajuns să coste biletele în 2026
În 2025, spectatorii plăteau 370 de lei pentru un bilet la categoria VIP, 320 de lei la categoria I, 270 de lei la categoria II, 220 de lei la categoria III și 170 de lei la categoria IV.
Pentru concertele din 2026, prețurile sunt de 390 de lei la categoria VIP, 340 de lei la categoria I, 290 de lei la categoria II, 199 de lei la categoria IV și 149 de lei la categoria V.
Ca medie, biletele s-au scumpit în 2026 cu 20 de lei.
Radu Baron consideră că prețul este unul corect și spune că majorarea nu a ținut pasul cu inflația.
„Pot spune că prețul la spectacolul lui Ștefan Bănică Jr. este corect, nu s-a majorat proporțional cu rata inflației, nu poate ține pasul cu inflația nimeni din showbiz.
Deși s-au mai scumpit biletele, în ultimii ani, lumea continuă să vină la spectacolele lui, sala este plină. Am fost și eu, și să spun sincer că show cum face Ștefan Bănică Jr. nu face nimeni. Dans, costume de scenă, muzică bună, invitați, jocuri de lumini, totul este fabulos și bine pus la punct. Este rezultatul unei munci grele, de luni de zile, de repetiții, nimic nu este întâmplător acolo, el are publicul lui”.
Unde se duc banii din bilete
Impresarul vedetelor susține că Ștefan Bănică Jr. ridică de la un an la altul nivelul producției și că succesul concertelor este legat atât de calitățile artistului, cât și de experiența sa de actor.
„Ștefan Bănică Jr are carismă, are talent muzical, dar și experiența teatrului, ca actor, le îmbină, și publicului îi place ce vede pe scenă. Are o echipă foarte mare, de zeci de oameni, ca totul să iasă impecabil, iar banii câștigați din vânzarea biletelor sunt împărțiți cu acești colaboratori.
Nu te îmbogățești după ce cânți la Sala Palatului, poate numai spiritual. Ești mai degrabă fericit că ai reușit să umpli o sală de 4.000 de locuri, în această perioadă grea, cu mari lipsuri, prin care trece România”, a mai menționat Radu Baron, exclusiv pentru Click!
Ștefan Bănică Jr. revine la Sala Palatului pentru al 23-lea an
Artistul le-a transmis deja fanilor săi că tradiția Concertului de Crăciun continuă și în 2026. Spectacolele sunt programate pe 5 și 6 decembrie, la Sala Palatului, unde Ștefan Bănică Jr. promite noi momente muzicale.
„Pentru toți cei care mi-au scris în ultima perioadă și care deja își fac planuri pentru luna decembrie, sunt bucuros să vă anunț că pe 5 și 6 decembrie ne revedem la Sala Palatului, la Concertul de Crăciun 2026.
Tradiția merge mai departe și ne vom întâlni, pentru al 23-lea an, la Sala Palatului. De-abia aștept să simțim din nou împreună energia și magia acelor seri unice, care rămân pentru mult timp în sufletul nostru”, a menționat el, pe Facebook.
Cum se menține în formă Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani
În vârstă de 58 de ani, Ștefan Bănică Jr. spune că încearcă să păstreze un echilibru și în ceea ce privește alimentația. Artistul nu este adeptul dietelor drastice și preferă să mănânce natural, acordând atenție stării sale generale.
„Mănânc echilibrat şi mă întrețin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie. Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important.
Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea. Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut”, a precizat Ștefan Bănică Jr., într-un interviu tv.