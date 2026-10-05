Documentele Securității arată cum s-a umplut Ungaria de fugari români înainte de Revoluție

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 16:52

În ultimii ani ai regimului comunist, tot mai mulți români au încercat să găsească o cale de ieșire din țară. Ungaria a devenit una dintre principalele destinații pentru cei care voiau să părăsească România, fie prin proceduri oficiale, fie profitând de călătorii turistice pentru a nu se mai întoarce, fie încercând să treacă clandestin frontiera de vest.

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