Ai cheltuit mii de lei și primești un voucher de 15 lei. De ce fac magazinele asta?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 16:10

Poate părea ciudat: tocmai ai lăsat câteva mii de lei la un magazin, iar la final primești un voucher de 15 lei. Suma este mică în comparație cu valoarea cumpărăturilor, dar tocmai aici se află ideea. Voucherul nu este neapărat gândit ca o recompensă proporțională cu suma cheltuită. În multe cazuri, rolul lui este să te facă să revii.

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